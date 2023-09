Conselho de Ilha do Pico preocupado com saúde e acessibilidades aéreas e marítimas

Rui Lima disse hoje à agência Lusa que as preocupações do momento “são as últimas que têm sido apontadas nos últimos anos”, que estão relacionadas com a saúde e com as deslocações de barco para o hospital da Horta, na ilha do Faial.

“A saúde é a principal temática” que preocupa o Conselho de Ilha do Pico, disse o responsável, acrescentando que a outra está relacionada com acessibilidades aéreas e marítimas.

Os assuntos do aeroporto e do porto marítimo “são duas questões que se arrastam há muitos anos”, afirmou.

Rui Lima referiu à Lusa que era importante definir os passos a dar para a requalificação do porto de São Roque, que é “um dos maiores portos de cargas e descargas dos Açores” e o “aumento ou não da pista do aeroporto” e tudo o que possa “melhorar a sua operacionalidade”.

As reivindicações do Conselho de Ilha visam salvaguardar a “qualidade de vida dos picoenses”, salientou.

Em relação à saúde, a perspetiva de construção de um novo Centro de Saúde nas Lajes do Pico, no terreno do antigo matadouro, é vista “com bons olhos”.

O presidente do Conselho de Ilha do Pico também destacou pela positiva a apresentação do projeto de Proteção da Orla Costeira e Ordenamento da Baía do Cais do Pico e o anúncio do “Contrato ARAAL” (contrato entre o Governo Regional e uma autarquia tendo em vista determinado investimento) para a Via Litoral de São Roque.

“É um assunto que fica mais ou menos adiantado, uma vez que aquela estrada junto à costa já apresenta alguma degradação em alguns pontos”, disse o responsável.

Segundo Rui Lima, é aguardada resposta, “no mais breve espaço de tempo”, do Governo Regional às questões referidas, dado que “são problemas que se arrasam já há alguns anos”.

Na terça-feira, o Governo Regional dos Açores inicia uma visita estatutária de três dias ao Pico, que inclui uma reunião com o Conselho de Ilha.

O Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores determina que o Governo Regional deve visitar cada ilha do arquipélago, pelo menos, uma vez por ano e reunir o Conselho de Governo na ilha visitada.