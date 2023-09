Proteção da orla costeira e saúde na agenda da visita do Governo dos Açores ao Pico

Segundo a agenda da visita, a que a agência Lusa teve acesso, no primeiro dia o executivo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) vai assistir à apresentação do projeto de Proteção da Orla Costeira e Ordenamento da Baía do Cais do Pico e ao anúncio do “Contrato ARAAL” (contrato entre o Governo Regional e uma autarquia tendo em vista determinado investimento) para a Via Litoral de São Roque.

A sessão terá lugar pelas 14:30 locais (15:30 em Lisboa), na sala de reuniões da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico.

O programa da visita estatutária também inclui uma deslocação ao local do futuro Centro de Saúde das Lajes do Pico, no antigo matadouro (quarta-feira), e a inauguração da obra do sistema de abastecimento de água às explorações agrícolas da zona da Criação Velha, no município da Madalena (quinta-feira).

A estatutária começa na terça-feira, pelas 09:15 locais (10:15 em Lisboa), com uma visita à empreitada de requalificação e modernização do entreposto frigorífico da Madalena, seguindo-se uma reunião do Governo dos Açores com o presidente da Câmara de São Roque do Pico, Luís Filipe Silva (PSD).

O executivo açoriano também reúne, pelas 17:00 locais (18:00 em Lisboa), com o presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares (PSD).

Neste dia, a secretária Regional da Saúde e Desporto, Mónica Seidi, visita a corporação de bombeiros de São Roque.

Na quarta-feira, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, acompanhado pelo vice-presidente, Artur Lima, preside à assinatura dos contratos de cooperação valor-cliente, referentes ao aumento de vagas em Creche e CATL na Santa Casa da Misericórdia da Madalena do Pico e participa no almoço do Dia do Desporto Sénior da Ilha do Pico.

Pelas 11:00 locais (12:00 em Lisboa), o chefe do executivo, acompanhado pela secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, visita o local de início da empreitada de construção da circular à vila da Madalena.

Durante a manhã, a secretária Regional da Saúde e Desporto visita a Unidade de Saúde da Ilha do Pico e o Serviço de Desporto (Madalena), enquanto a secretária Regional da Educação e Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, reúne com o diretor do Museu do Pico, e a secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro, visita a Escola Profissional.

No período da tarde, realiza-se uma reunião do Governo dos Açores com a presidente da Câmara Municipal das Lajes, Ana Brum (PS), e o vice-presidente procede à entrega de uma moradia na Freguesia das Ribeiras, concelho das Lajes.

A fechar o segundo dia está uma reunião com o Conselho de Ilha do Pico, nas Casas dos Botes Baleeiros das Lajes do Pico.

Na quinta-feira, último dia da visita estatutária à ilha do Pico, pelas 09:30 locais (10:30 em Lisboa), o Conselho do Governo reúne no Salão Nobre da Câmara Municipal da Madalena.

Pelas 14:30 locais (15:30 em Lisboa), o presidente do Governo dos Açores, acompanhado pelo secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, António Ventura, preside à inauguração da obra do sistema de abastecimento de água às explorações agrícolas da zona da Criação Velha.

A visita estatutária termina com a leitura do comunicado do Conselho do Governo (Salão Nobre da Câmara Municipal da Madalena).

Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.