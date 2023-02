Conferência sobre Natália Correia assinala Dia da Mulher

A sessão de abertura da conferência, subordinada ao tema “Natália Correia, uma Mulher fora do seu tempo”, decorrerá às 18h00 e será presidida pela diretora regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social, Sandra Garcia, em representação do vice-presidente do Governo, Artur Lima.

Serão palestrantes Iva Matos, diretora da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada e Ângela Almeida, escritora, investigadora e autora da tese de doutoramento “A Simbólica da Ilha e do Pentecostalismo na Obra Literária de Natália Correia”.

No final da sessão, moderada pelo diretor do Jornal Açoriano Oriental, Paulo Simões, está previsto um momento de recitação de poemas de Natália Correia por Eleonora Duarte.