Comissária Elisa Ferreira diz que problema de Portugal é falta de qualidade de vida

Defendendo a necessidade de repensar a situação, Elisa Ferreira afirmou que a questão a discutir não deve ser o nível dos salários, mas sim a possibilidade de ter qualidade de vida.

“A questão é saber se os salários permitem qualidade de vida. E percebemos que isso não acontece. Gerações qualificadas não conseguem encontrar empregos e esquemas de vida que garantam um mínimo de qualidade”, disse durante uma entrevista com cinco jornalistas portugueses no âmbito das comemorações dos 40 anos do Clube de Jornalistas e dos 50 anos do 25 de Abril.

Para a comissária, a solução da questão passa por olhar para a sociedade como um todo e por abordar, de facto, a questão da organização das pessoas no território.

“A lógica muito típica que é dizer que ‘a culpa é do Governo’, mas há que olhar também para as empresas e a sociedade”, refletiu Elisa Ferreira.

Além disso, adiantou, a qualidade de vida “tem a ver com o equilíbrio geográfico que, em Portugal, é [uma questão] muito difícil de abordar”.

Neste momento “os centros de aglomeração expandem-se e expandem-se” e, por isso, há um desequilíbrio que é preciso tratar, adiantou, acrescentando ser essencial estimular a atração para outros polos” e regiões.

Nas cidades mais povoadas, “os custos de transporte e deslocações estão dominados pelo imobiliário e geram custos insuportáveis”, o que se reflete “numa perda enorme de pessoas, que acabam por emigrar”, mas também por défice demográfico.

A União Europeia regista “uma perda de 35 milhões de pessoas em idade ativa e Portugal é um dos países em défice”, sublinhou a comissária europeia, reiterando a necessidade de “pensar o território de uma forma equilibrada”.

Elisa Ferreira esteve hoje na terceira edição do Clube de Jornalistas 25-40-50, uma iniciativa no âmbito dos 50 anos das comemorações do 25 de Abril e dos 40 anos do Clube de Jornalistas.