CDU/A acusa falta de respostas para os cidadãos das ilhas das Flores e Corvo

O candidato da CDU pelo círculo eleitoral dos Açores às próximas eleições legislativas, Salgado Almeida, considera que existe falta de respostas por parte do governo central e regional no que diz respeito às reivindicações dos cidadãos florentinos e corvinos.

Depois de visitar ambas as ilhas esta semana, o candidato abordou questões centradas nas áreas da mobilidade, dos transportes marítimos e terrestres e da saúde, nas quais considerou que existem lacunas que não estão a ser tratadas.

De acordo com nota de imprensa, foram abordados nestas visitas temas como a obra do porto das Lajes das Flores, bem como as dificuldades enfrentadas pelos florentinos e corvinos para se deslocarem para fora das ilhas por motivos de saúde ou profissionais, devido à escassez de lugares disponíveis na SATA.

Paralelamente foi debatida a falta de médicos, sobretudo na ilha das Flores, ilha onde Salgado Almeida indica que o quadro médico é reduzido e constituído maioritariamente por profissionais com mais de 65 anos de idade.

“O que se volta a constatar é a ausência de resposta, tanto por parte do Governo da República como do Governo Regional, às justas reivindicações dos florentinos e corvinos. Prevalece o sentimento de que estas ilhas do grupo ocidental foram votadas ao esquecimento”, disse o candidato da CDU.

Na ocasião, Salgado Almeida reafirmou o compromisso da CDU com uma política de valorização da SATA pública, ao serviço da Região e dos açorianos.

O candidato da CDU sublinhou ainda algumas propostas que têm sido apresentadas pelo partido para os Açores, nomeadamente “uma companhia aérea pública e ao serviço da Região, em oposição à sua privatização”, mas também a defesa do Serviço Nacional de Saúde e do Serviço Regional de Saúde com o “reforço dos meios humanos”.

Além disso, Salgado Almeida frisou a “exigência de que o Governo da República cumpra os seus compromissos, nomeadamente garantindo uma parte substancial das verbas necessárias à reconstrução do porto das Lajes”.

Estas propostas, para o candidato da CDU, não só são exequíveis, como também urgentes, para garantir melhores condições de vida no grupo ocidental dos Açores.