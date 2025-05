Dupla estreia para Henrique Amen na seleção de Sub-15

A seleção nacional de Sub-15 estreou-se ontem com uma vitória, por 4-1, sobre o Japão, no Torneio Internacional Vlatko Markovic, na Croácia, tendo os dois açorianos presentes na equipa tido papel importante no triunfo.



O defesa lateral esquerdo Lourenço Fernandes, que foi titular frente aos japoneses, assistiu Rafael Cabral para o primeiro golo da partida.

O jogador que atua no Vitória de Guimarães cumpriu a sua sexta internacionalização pelos Sub-15 portugueses no jogo com o Japão, tendo sido rendido ao intervalo por Eduardo Alves.



Lançado na segunda parte pelo selecionador nacional João Santos, o avançado Henrique Amen (que também atua no conjunto vimaranense) somou a sua primeira internacionalização e para coroar o momento apontou o quarto golo da equipa, o primeiro da conta pessoal ao serviço das “quinas”.



Rafael Cabral, avançado do Sporting de Braga, foi a figura do encontro, ao assinar um “hattrick” e Cristiano, filho de Cristiano Ronaldo, estreou-se na seleção nacional de Sub-15.