Catarina Martins vai deixar a liderança do BE na próxima convenção

"Comuniquei aos e às ativistas do Bloco de Esquerda que não serei candidata a coordenadora na próxima Convenção Nacional do Bloco", anunciou Catarina Martins numa conferência de imprensa na sede do BE, em Lisboa.

Considerando que a década durante a qual esteve à frente dos destinos do BE foi de "vitórias e derrotas", a bloquista defendeu que "o que mudou agora" foi "a instabilidade da maioria absoluta", afirmando que a crise "multiplicada dentro do Governo e em choque com a luta popular é o sinal do fim de um ciclo político".

"No Bloco não há períodos muito longos de funções como a coordenação. O que me fez decidir neste momento foi pensar que é agora que o Bloco deve começar a preparação da mudança política que já aí está", afirmou.

Catarina Martins enfatizou que "neste tempo novo estarão os velhos fantasmas, os ódios racistas que são o retrato de uma política mesquinha e vão estar os poderes de sempre, como a oligarquia que se alimenta da especulação financeira e urbanística, e está também a certeza de que é preciso virar à esquerda".

"Esta renovação que desejo promover vai multiplicar a energia do Bloco", afirmou, garantindo que não vai "andar por aí".

"Estou aqui, eu sou daqui, o Bloco é o partido onde eu estou e vou estar em todas as lutas, a luta toda como sempre. É com muita confiança que eu olho para o futuro do meu partido", assegurou.