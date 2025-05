Candidaturas a bolsas de estudo nas Velas

“As candidaturas deverão respeitar as disposições do regulamento que pode ser consultado na Divisão de Administração Geral, sita no edifício dos Paços do Concelho, nos dias úteis, entre as 09h00 e as 17h00, ou no sítio da Internet do município”, refere a autarquia, em comunicado.



De acordo com o regulamento (disponível em: https://cmvelas.pt/bolsas-de-estudo/), a atribuição de bolsas de estudo destina-se a apoiar estudantes “com poucos recursos económicos e com comprovado aproveitamento escolar”.