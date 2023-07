Câmara Municipal de Ponta Delgada apoia a Bienal Cultura e Educação

Neste sentido, irá realizar-se a 3 e 4 de julho, entre as 10h30 e as 13h00 e das 14h30 às 17h00, na Sala Polivalente da Junta de Freguesia de São Pedro, em Ponta Delgada, o “Laboratório e Conversa”.Uma iniciativa que consiste em conversas emergentes, “dirigidas para artistas, programadores, produtores, professores, mediadores culturais e técnicos do setor da cultura, que são convidados a refletirem neste encontro, assim como todas as pessoas que falam, que escutam e que interferem localmente no setor das artes performativas para público jovem”.Este evento é de participação gratuita, mas, por uma questão de logística, todos os interessados deverão inscrever-se através do e-mail [email protected] Até ao momento, a Companhia Caótica já se reuniu com vários artistas, programadores, produtores, coordenadores intermunicipais do PNA e parceiros municipais deste projeto e “o seu objetivo é tomar o pulso das programações e criações regionais das artes performativas para público jovem”.Ao longo destes encontros foram/são identificados temas e preocupações transversais, que por serem estruturais constituem o ponto de partida para estas conversas emergentes, que agora chegam a Ponta Delgada.