Benfica vence Marítimo e volta a ter oito pontos de vantagem sobre o FC Porto

O encontro que começou bastante equilibrado, com várias oportunidades de parte a parte, acabou vencido pelo Benfica, que chegou ao primeiro golo já no tempo de compensação da primeira parte, por David Neres (45+3), que voltaria a marcar no segundo tempo (57), já depois de João Mário se redimir (50) da grande penalidade desperdiçada na primeira parte.

O líder do campeonato repôs em oito a diferença pontual (65) que o separa do FC Porto (57), segundo classificado, enquanto o Marítimo mantém-se na 16.ª e antepenúltima posição, com 16 pontos, com um ponto a mais que Paços de Ferreira e o lanterna-vermelha Santa Clara, que ocupam os lugares de despromoção direta.

Os ‘verde rubros’, que sofreram um desaire em Barcelos na última ronda (2-0), apresentaram três ‘mexidas’ para o embate da 24.ª jornada, com a saída de Val Soares, suspenso por ter ‘cumprido’ a série de amarelos, João Afonso e Brayan Riascos, para entrada de Moisés Mosquera, Beltrame e Leo Pereira.

Em comparação com a partida que garantiu a passagem aos ‘quartos’ da Liga dos Campeões, diante dos belgas do Club Brugge (5-1), Roger Schmidt apenas realizou uma alteração com a entrada do brasileiro David Neres em detrimento de Rafa Silva, que não chegou a viajar para o Funchal.

Pressionadas por objetivos opostos, as duas formações tiveram um início de jogo vibrante na procura de desbloquear cedo o marcador, com Cláudio Winck a impedir que os visitantes se lançassem na frente, aos 16 minutos, ao cortar a bola no momento em que Grimaldo se preparava para o remate, permanecendo a sorte do lado dos madeirenses, com João Mário em posição frontal a lançar a bola acima da baliza ‘verde rubra’.

O Marítimo, na luta pela sobrevivência, não desarmou perante o líder do campeonato, com André Vidigal a apostar num passe em desmarcação para Pablo Moreno, que optou por soltar para Leo Pereira em vez de atirar à baliza, mas o extremo brasileiro chegou atrasado à bola.

O Benfica ainda dispôs de uma grande penalidade, num lance em que fica na retina a grande defesa de Marcelo Carné ao remate à queima-roupa de Aursnes num primeiro momento, tendo René Santos, de costas para o médio norueguês, esticado o pé para afastar o esférico da zona de perigo, acabando por derrubar o jogador.

O árbitro Fábio Veríssimo apontou para a marca dos 11 metros, tendo João Mário assumido a responsabilidade, mas desperdiçando-a ao atirar acima da baliza ‘verde rubra’ perante um estádio com a lotação esgotada, a melhor casa da época.

O guardião maritimista teve o papel de destaque no primeiro tempo, segurando o ‘nulo’ no marcador das mais variadas formas, até que, ao terceiro minuto de cinco de compensação, David Neres abriu o ativo, servido por João Mário, que levou a melhor sobre René Santos.

O Benfica entrou dominador no segundo tempo, apontando dois golos em menos de 10 minutos, tendo o primeiro partido de um cruzamento de Grimaldo, com Gonçalo Ramos a falhar a abordagem ao esférico, mas a centrar as atenções maritimistas, permitindo que João Mário tivesse o caminho livre para assinar o segundo.

O terceiro golo, segundo apontado por David Neres no Funchal, surgiu ao minuto 57, num lance orquestrado por Aursnes, que encontrou Grimaldo livre de marcação, tendo o espanhol servido o avançado brasileiro de calcanhar perante a passividade da defesa insular que ainda não se tinha refeito do golo sofrido.

O técnico das ‘águias’ optou por retirar os autores dos golos de campo à entrada do minuto 80, lançando Musa e João Neves, tendo o último no minuto seguinte levado a melhor sobre a defesa maritimista, mas acabando por ver Marcelo Carné abandonar os postes e negar-lhe o golo.

Numa partida perfeitamente controlada, Roger Schmidt estrou ainda Tengstedt e Schjelderup, reforços no mercado de inverno, nos minutos finais.