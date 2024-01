Benfica supera Boavista com novo golo de Marcos Leonardo

A equipa ‘encarnada’ voltou a sentir dificuldades para desbloquear o jogo frente ao Boavista, à semelhança do que tinha sucedido na jornada anterior, na receção ao Rio Ave, mas, além desse denominador comum, houve outro, o facto de o avançado brasileiro Marcos Leonardo ter sido lançado por Roger Schmidt já dentro da última meia hora e ter marcado.

Depois de uma primeira parte pouco conseguida, o Benfica conseguiu soltar-se depois do intervalo, mas só depois de um lance de inspiração individual do argentino Angel Di María, aos 61 minutos, com um remate em arco de fora da área que fez a bola entrar junto ao poste esquerdo da baliza ‘axadrezada’.

Tal como sucedeu na jornada anterior, o treinador alemão trocou Arthur Cabral pelo avançado que o Benfica foi contratar ao Santos, à passagem do minuto 69, e este voltou a ser altamente eficaz, ao ‘selar’ o triunfo, aos 90+4, após uma assistência de Di María.

Frente ao Rio Ave, Schmidt lançou Marcos Leonardo aos 63 minutos e este fez o quarto golo dos ‘encarnados’, aos 80 minutos, com uma cabeçada desferida à entrada da pequena área, após um cruzamento da linha de fundo de Aursnes, o que significa uma produtividade em termos de eficácia finalizadora, no mínimo, muito promissora.

Com esta vitória, o Benfica conserva o segundo posto da tabela, encostado ao Sporting, deixando o FC Porto, que recebe no sábado o Moreirense, provisoriamente a sete pontos, e o Sporting de Braga a nove, enquanto o Boavista mantém, para já, o nono lugar, com 20.