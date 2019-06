AMIP reuniu com Conselho de Administração da SATA

Os sucessivos cancelamentos que ocorreram este mês nos voos que ligam a ilha do Pico a Lisboa, foi o motivo da reunião de segunda-feira entre o Conselho de Administração da SATA e a Associação de Municípios da Ilha do Pico (AMIP)

Segundo disse Mark Silveira, presidente da AMIP, citado em nota de imprensa “acolhemos com muito agrado esta iniciativa pelos esclarecimentos que a SATA prestou. Compreendemos as razões apresentadas, sabemos que nenhuma companhia aérea está imune a estas situações e sabemos também que a SATA está num grande trabalho de reestruturação".





O presidente da AMIP aproveitou para perspetivar um futuro em que a grande procura que o Pico tem seja correspondida com a oferta ao nível das acessibilidades aéreas, “face aqueles que são os números de passageiros e dormidas na ilha do Pico e também nas ilhas do Triângulo, julgamos que podemos augurar outros voos”.





Por seu turno, António Teixeira, presidente do Conselho de Administração da SATA, referiu que desde que tomou posse tem estado empenhado em melhorar os serviços da companhia aérea açoriana: “Somos uma empresa que quer servir de Santa Maria ao Corvo em pé de igualdade e com a máxima de qualidade possível. Temos dependência de forças externas e por vezes não conseguimos oferecer o melhor serviço”.





António Teixeira salientou ainda que estão a ser feitos os “investimentos necessários para que situações como a do início de junho não se repitam, sobretudo por falta de pilotos e problemas nas aeronaves. Temos um plano forte de investimento nos últimos meses para dotar as empresas com as tripulações necessárias para operar com as nossas aeronaves, tivemos um plano intensivo ao nível das manutenções das aeronaves este ano, algumas delas foram mais prologadas do que aquilo que era previsto”.





O objetivo da SATA é ajustar a grande procura que o Pico tem a uma oferta adequada, por isso “estamos a fazer um estudo minucioso da procura efetiva do destino de cada uma das ilhas para que, com a antecedência necessária, tenhamos uma oferta adequada aquilo que é a real procura em cada uma das ilhas”.





O presidente da Associação de Municípios do Triângulo (AMT), Roberto Silva, também marcou presença na reunião defendendo, relativamente às ligações com Lisboa que “o número de voos feitos para o Faial tem de ser igual ao número de voos feitos para o Pico”.





Rui Lima, presidente da Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico (ACIP), mantém-se confiante num futuro melhor: “A ACIP sai desta reunião com a esperança de que as operações sejam asseguradas, o que deve ser uma preocupação da própria SATA, com qualidade e eficiência. Esperamos que haja menos confusão no futuro”.