Vasco Matos promete boa resposta do Santa Clara após derrota

Vasco Matos mostrou-se resignado com a derrota, por 3-0, ante o Famalicão, na estreia na I Liga, mas garantiu uma resposta positiva no próximo jogo.

Em jeito de retrospetiva, o treinador dos “encarnados” de Ponta Delgada admitiu que o jogo não decorreu conforme planeado, e que a equipa não esteve ao nível habitual, sublinhando a justiça do resultado.

“Fizemos, hoje, um jogo mau. Vamos perceber porquê, é fácil entender 70 ou 80 por cento dos motivos”, admitiu, frisando que, na quinta-feira, dia 14 de agosto, “temos um jogo importante”, [diante do Larne, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência]. E prosseguiu.

“Não entrámos no jogo, [fomos] uma equipa muito apática. Não sei se algo a ver com fadiga, com as viagens [em virtude da participação na Liga Conferência]. Neste jogo não fomos claramente a melhor equipa, [pelo que] foi uma vitória justíssima do Famalicão, que conseguiu tirar partido do seu jogo com bola e da qualidade dos seus jogadores, e nós não tivemos capacidade para parar o adversário”, disse.

Quando instado a analisar a parte tática, Vasco Matos reconheceu que a equipa, no geral, não soube interpretar o jogo, revelando falhas posicionais.

“Simplesmente não tivemos sucesso no que foi o plano. Tivemos maus posicionamentos, pouca interpretação do que o jogo pede”, acrescentando que muitas das ocasiões de perigo do Famalicão tiveram origem em momentos de transição, após perdas de bola.

O técnico dos açorianos admitiu ainda que o terceiro golo, aos 53’, numa altura em que se registavam melhorias, afetou a resposta da equipa.

“Na segunda parte, quando mexemos, estávamos a melhorar, mas sofremos aquele golo”, constatou.

Todavia, o treinador lisboeta mostrou-se convicto de que a equipa dará uma boa resposta no futuro, a começar já pelo próximo encontro.

“Nunca fomos a equipa que costumamos ser e temos de encarar isto. Temos de nos agarrar àquilo que é a nossa organização, que também não esteve no limite. Há que levantar já a cabeça, porque, quinta-feira temos um jogo importante para nós”, referiu, não descartando alterações no onze, na partida referente à segunda da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, ante o Larne.

“Temos que apresentar os melhores jogadores na quinta-feira, e hoje claramente não fomos a melhor equipa. Temos de olhar para o jogo, perceber quem está mais pronto, e são esses que têm de entrar em campo na quinta-feira”, concluiu, ressalvando que a equipa irá melhorar.

