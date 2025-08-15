Vasco Matos defende que o empate “não apaga” a exibição do Santa Clara e destaca “objetivo alcançado”

O Santa Clara garantiu, quinta-feira, a passagem à última ronda de qualificação para a fase de liga da Liga Conferência.

Apesar do empate sem golos (0-0) na receção aos norte-irlandeses do Larne, em duelo da segunda mão, Vasco Matos sublinhou, no final do jogo, que o resultado “não apaga” a exibição dos seus jogadores, que só pecaram no capítulo da finalização.

“O empate não apaga a exibição que fizemos e as situações que criámos. Fizemos muitas coisas bem feitas. Ao intervalo, podíamos ter alcançado o resultado que fizemos no jogo da primeira mão e ainda com mais situações. Faltou-nos o golo. Podíamos estar aqui a noite toda. O grupo deu resposta, o objetivo foi alcançado”, começou por dizer aos jornalistas, na conferência de imprensa após o final do encontro, onde virou as atenções já para o próximo duelo do campeonato, este domingo, frente ao Moreirense.

“Alcançámos o melhor resultado do clube em termos europeus [o Santa Clara chegou ao play-off da Liga Conferência em 2021/2022] e agora vamos seguir o nosso caminho, com foco total no campeonato”, frisou.

Questionado sobre as muitas mexidas promovidas no “onze” inicial [sete alterações em relação à equipa que defrontou o Famalicão], o técnico açoriano enfatizou que a força do Santa Clara está no coletivo e que todos os jogadores estão prontos para dar uma resposta.

“Vamos continuar a olhar para a equipa e a tentar desenvolvê-la. Temos de criar e desenvolver questões que achamos que são mais-valias. Acreditamos no coletivo e não em individualidades. A força desta equipa é o coletivo. É isso que vamos continuar a fomentar e depois, a cada jogo, escolhemos aqueles que achamos que estão mais preparados”, esclareceu.

O duelo com o Larne ficou, também, marcado pelo regresso à competição oficial de PedroPacheco, depois de um ano e quase três meses de ausência, por lesão - o jogador de 28 anos falhou a época 2024/2025 na totalidade e a última partida que disputou foi a 19 de maio de 2024 -, situação que deixou Matos“muito contente”.

“Esteve uma época de fora, felizmente regressou. Procura recuperar a melhor forma. É alguém que está connosco há muito tempo. Está muito ligado a todos os processos e estamos muito contentes com o regresso dele”, afirmou.

Os irlandeses do Shamrock Rovers serão o último obstáculo do Santa Clara rumo à Liga Conferência, mas Vasco Matos preferiu não falar sobre a próxima eliminatória, uma vez que o “foco” está já no Moreirense.

