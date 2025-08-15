Açoriano Oriental
    • Ucrânia: Trump recusa negócios com Rússia enquanto prosseguir guerra

    O Presidente norte-americano, Donald Trump, recusou, horas antes da aguardada reunião no Alasca com o homólogo russo, Vladimir Putin, fazer acordos económicos entre os dois países enquanto não se resolver a guerra na Ucrânia.

    Hoje, 16:06
    Autor: Lusa

    “Notei que ele [Putin] está a trazer muitos empresários da Rússia. E isso é bom. Gosto, porque querem fazer negócios, mas não os farão até resolvermos a guerra”, declarou Trump aos jornalistas a bordo do avião presidencial, na viagem para o estado norte-americano do Alasca.

    Nesse sentido, o chefe da Casa Branca defendeu que os Estados Unidos são “o país mais atraente do mundo”, com a economia e as empresas mais dinâmicas, quando anteriormente eram “um país morto”.

    Argumentou por isso que Putin “quer uma parte disso”, uma vez que a Rússia não está em crescimento económico. “Na verdade, é o contrário”, enfatizou.

    O chefe de Estado norte-americano acrescentou ainda que irá falar com Putin sobre a necessidade de travar as mortes causadas pela guerra, salientando que, embora o líder russo possa pensar que isso o ajudará a alcançar um melhor acordo, “na realidade, prejudica-o”.

    Trump admitiu também que serão discutidos temas como trocas de territórios, mas sublinhou que cabe à Ucrânia tomar essa decisão.

    “Não estou aqui para negociar pela Ucrânia. Estou aqui para os sentar à mesa”, resumiu.

    Antes, o Presidente norte-americano tinha admitido, depois da cimeira de hoje, convocar de imediato uma cimeira tripartida, com a presença do chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelesnky.

    A cimeira entre Trump e Putin deverá começar pelas 11:30 locais (20:30 em Lisboa).


