Ucrânia: Trump recusa negócios com Rússia enquanto prosseguir guerra

“Notei que ele [Putin] está a trazer muitos empresários da Rússia. E isso é bom. Gosto, porque querem fazer negócios, mas não os farão até resolvermos a guerra”, declarou Trump aos jornalistas a bordo do avião presidencial, na viagem para o estado norte-americano do Alasca.



Nesse sentido, o chefe da Casa Branca defendeu que os Estados Unidos são “o país mais atraente do mundo”, com a economia e as empresas mais dinâmicas, quando anteriormente eram “um país morto”.



Argumentou por isso que Putin “quer uma parte disso”, uma vez que a Rússia não está em crescimento económico. “Na verdade, é o contrário”, enfatizou.



O chefe de Estado norte-americano acrescentou ainda que irá falar com Putin sobre a necessidade de travar as mortes causadas pela guerra, salientando que, embora o líder russo possa pensar que isso o ajudará a alcançar um melhor acordo, “na realidade, prejudica-o”.



Trump admitiu também que serão discutidos temas como trocas de territórios, mas sublinhou que cabe à Ucrânia tomar essa decisão.



“Não estou aqui para negociar pela Ucrânia. Estou aqui para os sentar à mesa”, resumiu.



Antes, o Presidente norte-americano tinha admitido, depois da cimeira de hoje, convocar de imediato uma cimeira tripartida, com a presença do chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelesnky.



A cimeira entre Trump e Putin deverá começar pelas 11:30 locais (20:30 em Lisboa).





