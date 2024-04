Treinador Sérgio Conceição renova com o FC Porto até 2028

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD vem, nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo para prolongar por quatro épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2028, o contrato de trabalho que liga a sociedade ao treinador da sua equipa principal de futebol, Sérgio Paulo Marceneiro Conceição", indicou a SAD portista, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Recordista de jogos, vitórias e conquistas no comando do FC Porto, que já orienta desde 2017/18, o técnico, de 49 anos, foi campeão nacional em 2017/18, 2019/20 e 2021/22 e tinha renovado pela última vez há três anos, ficando ligado até ao final desta temporada.

Além das conquistas alternadas de três edições da I Liga, o antigo extremo internacional português venceu três taças de Portugal (2019/20, 2021/22 e 2022/23), três supertaças Cândido de Oliveira (2018, 2020 e 2022) e uma Taça da Liga (2022/23), mas vive agora o momento de menor fulgor desportivo dessas quase sete épocas inteiras nos ‘dragões’.

O FC Porto já está arredado do título de campeão nacional e quase afastado da próxima Liga dos Campeões, ao ser terceiro colocado da I Liga a quatro jornadas do final, com os mesmos 62 pontos do Sporting de Braga, a 18 do líder isolado Sporting - que enfrenta no domingo, no Dragão, num encontro da 31.ª ronda -, e a 11 do Benfica, detentor do cetro.

A época iniciou com uma derrota face às ‘águias’ na Supertaça Cândido de Oliveira (2-0), em Aveiro, prosseguindo com os afastamentos na fase de grupos da Taça da Liga e nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ao perder no desempate por grandes penalidades (4-2, após igualdade 1-1 nas duas mãos) com o Arsenal, vice-campeão e líder da Liga inglesa.

A única chance de o FC Porto evitar uma inédita época em ‘branco’ sob alçada de Sérgio Conceição passa pela final da Taça de Portugal, em 26 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras, com os vencedores das últimas duas edições da prova a defrontarem o Sporting.

O treinador natural de Coimbra tinha sido contratado para suceder a Nuno Espírito Santo no verão de 2017, regressando ao clube no qual acabou a sua formação como jogador e conquistou cinco troféus em duas passagens pelo conjunto principal (1996-1998 e 2004).

Antes do FC Porto, Sérgio Conceição treinou Olhanense (2012-2013), Académica (2013-2014), Sporting de Braga (2014/15), Vitória de Guimarães (2015/16) ou os franceses do Nantes (2016/17), iniciando a carreira nos bancos como adjunto dos belgas do Standard Liège (2010/11), um dos clubes representados durante uma década e meia como atleta.

A renovação do treinador tinha sido avançada desde quarta-feira por Pinto da Costa e foi consumada no último dia de campanha previsto no regulamento eleitoral ‘azul e branco’.

As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas por Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).

O ato eleitoral decorrerá no sábado, entre as 09:00 e as 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, numa altura em que Pinto da Costa está a cumprir o 15.º mandato seguido, desde 1982, e detém o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.