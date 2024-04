Expo Açores Artesanato começa a 3 de maio

Segundo uma nota de imprensada Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, que promove a mostra através do Centro de Artesanato e Design dos Açores, a edição de 2024 da Expo Açores Artesanato “marca o início da nova temporada de feiras locais de artesanato associadas às principais festividades de verão da região e conta com a participação de 56 artesãos das ilhas de São Miguel, Terceira, Flores, Pico e Faial, entre os quais 16 Unidades Produtivas Artesanais com produtos certificados pela marca coletiva ‘Artesanato dos Açores’”.

A Expo Açores Artesanato Santo Cristo 2024 vai estar integrada na Feira da Indústria, Comércio e Serviços dos Açores (FICSA), promovida pela Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada e vai decorrer na Alameda Pavilhão do Mar, nas Portas do Mar, adiantou a fonte.