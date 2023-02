Teresa Bonvalot termina em nono no Pro Pipeline de surf no Havai

A tetracampeã portuguesa (2014, 2015, 2020 e 2022) marcou 5,00 pontos (em 20 possíveis), com notas baixas de 3,00 e 2,00 nas duas melhores ondas, sendo ultrapassada pela brasileira Tatiana Weston-Webb, que fez 9,10 (5,00 e 4,10) e avançou para os quartos de final.

A olímpica Teresa Bonvalot beneficiou do estatuto de primeira suplente do circuito feminino de elite e foi convocada pela WSL para participar no Billabong Pro Pipeline, que decorre até 10 de fevereiro, em Ohau, no Havai (EUA), após desistência por lesão da francesa Johanne Defay, estando igualmente confirmada para a segunda etapa, em Sunset Beach, também no Havai.