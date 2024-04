Concentração de pólen no ar baixa a moderada no Continente e Ilhas

Segundo as previsões da SPAIC para a semana entre 26 de abril e 02 de maio, “irá observar-se uma redução considerável na concentração de pólen na atmosfera de Portugal Continental, prevendo-se um risco baixo a moderado para os doentes alérgicos ao pólen”.

Esta redução deverá ocorrer graças ao efeito “lavagem da atmosfera”, que é causado pela precipitação, que está prevista ocorrer em Portugal Continental ao longo de toda a semana.

De acordo com o Boletim Polínico n.º 06, enviado à agência Lusa, todas as regiões do Continente e das Ilhas deverão registar “concentração de pólen no ar baixa a moderada".

Na atmosfera do Continente, destacam-se os grãos de pólen provenientes das árvores cipreste, pinheiro, carvalhos, azinheira e sobreiro e das ervas gramíneas, tanchagem, urtiga, azeda e urticáceas (inclui a parietária).

Particularmente, nas regiões do Algarve, Lisboa e Setúbal observa-se a polinização do quenopódio e, começam também a aparecer nestas regiões, os primeiros grãos de pólen provenientes da oliveira, incluindo-se também a região da Beira Litoral.

Nas regiões do Norte e no Centro do país observa-se a polinização da bétula.

Nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, o pólen presente na atmosfera é predominantemente das árvores pinheiro e cipreste (e/ou criptoméria nos Açores) e das ervas urticáceas (inclui a parietária), tanchagem e gramíneas.