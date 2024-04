Teatro Ribeiragrandense acolhe a peça “A Rubra Flor da Fajã”

De acordo com nota de imprensa, “A Rubra Flor da Fajã”, conta a história de Maria Machada, uma jorgense, opositora do regime, que foi impedida de dar aulas. Continua a sua atividade clandestinamente e em regime de ensino noturno.



A peça tem encenação de Peter Cann e interpretada pela atriz Andreia Melo.



Refira-se que o grupo de teatro Cães do Mar, já apresentou esta mesma peça na ilha São Miguel, no entanto, desta vez será musicada ao vivo pela turma do 6.º C, da Escola Básica Integrada da Ribeira Grande.



De forma alternada com a peça, “serão apresentadas as canções pertencentes à ideia musical com o título 'Dos Vampiros à Gaivota, canções de Abril'.