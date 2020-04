Setor do turismo terá documento de boas práticas sanitárias

“Estamos a trabalhar com a Secretaria Regional da Saúde no sentido de apresentar aos empreendimentos turísticos, restaurantes, agências de viagens, empresas de animação, entre outros, as práticas que devem se seguidas para garantir, aos nossos visitantes e também a quem trabalha na área, toda a segurança imprescindível e desejada para umas férias verdadeiramente tranquilas e seguras”, afirmou Marta Guerreira, explicando que as reuniões para apresentação deste documento começam na próxima semana.

De acordo com a responsável pela tutela do turismo na Região este trabalho corresponde à primeira etapa do trabalho que está a ser desenvolvido com a ATA e outros parceiros, com o objetivo de preparar a retoma do setor que está parado devido à pandemia de Covid-19.

“Todos gostaríamos de anunciar a retoma após esta paragem tão abrupta e sem precedentes na história, em especial para o setor do turismo, mas a verdade é que o turismo envolve muito contacto humano e, como tal, não é possível retomar a atividade sem as questões de saúde pública estarem devidamente asseguradas”, realçou, destacando que “o trabalho de posicionamento do mercado dos Açores já assenta em premissas que são vitais para esta retoma” dado que “sempre privilegiámos experiências exclusivas em detrimento das massificadas, o contacto com a natureza é a nossa assinatura, as nossas unidades de alojamento pautam-se pela pequena e média dimensão e no ano passado fomos certificados enquanto destino turístico sustentável”.







Leia a reportagem na íntegra na edição impressa do jornal Açoriano Oriental de sábado, 25 de abril de 2020