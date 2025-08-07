Açoriano Oriental
    O Santa Clara pretende consolidar a presença na I Liga em 2025/26, mantendo a base do plantel que alcançou a melhor classificação de sempre do clube no primeiro escalão do futebol português na última época, o quinto posto.

    Hoje, 11:26
    Santa Clara procura consolidação após melhor classificação de sempre

    Autor: Lusa

    Os açorianos, até ao momento, mantiveram a base dos jogadores da temporada passada e asseguraram a contratação de oito reforços: Lara, Brenner, Carter, Ageu e Miguel Pires (todos ex-Alverca), Paulo Victor (ex-Farense), Henrique Pereira (ex-Benfica) e Elias Manoel (ex-Botafogo).

    Em sentido inverso, saíram seis jogadores, com destaque para Ricardinho, que rumou ao Juárez, do México, e Bruno Almeida, emprestado ao Farense.

    Pela terceira época consecutiva, o conjunto açoriano vai ser liderado por Vasco Matos, de 44 anos, que juntamente com Tiago Margarido (Nacional) é o treinador há mais tempo em funções num clube da I Liga.

    Depois de se ter sagrado campeão da II Liga em 2023/24, Vasco Matos conduziu a equipa à melhor classificação de sempre na I Liga na época seguinte, obtendo o quinto lugar e a participação nas rondas preliminares de acesso à Liga Conferência.

    Após o feito histórico, o Santa Clara parte para 2025/26 em busca de consolidar a presença entre a elite do futebol português, naquela que é a segunda temporada consecutiva no principal escalão do futebol nacional num total de 10 presenças na I Liga.

    No arranque dos trabalhos, Vasco Matos considerou a “manutenção do plantel” como o "grande reforço" da temporada do Santa Clara, que começou com a disputa da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, em que ultrapassou os croatas do Varazdin (3-2 no total das duas mãos).

    Na terceira pré-eliminatória, os ‘encarnados’ de Ponta Delgada vão defrontar o Larne, na quinta-feira, na Irlanda do Norte, um jogo que acontece três dias antes da estreia para o campeonato com a deslocação ao terreno do Famalicão, no domingo.

    O primeiro embate do Santa Clara frente a um dos ‘grandes’ acontece à quinta jornada, com a partida frente ao Benfica, no Estádio da Luz.


