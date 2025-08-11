Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Rússia multa Telegram por incumprimento de dados pessoais e informações proibidas

    Um tribunal de Moscovo multou o serviço de mensagens Telegram, num total de 10,5 milhões de rublos (113 mil euros) pela sua recusa em localizar dados pessoais de cidadãos russos e de remover informações proibidas no país.

    11 de Aug de 2025, 20:19
    Rússia multa Telegram por incumprimento de dados pessoais e informações proibidas

    Autor: Lusa

    "O magistrado do Tribunal Distrital de Tagansky, em Moscovo, considerou o Telegram culpado de uma violação administrativa" devido à sua recusa em cumprir a lei russa de proteção de dados, informou o serviço de imprensa dos tribunais de Moscovo na própria rede visada.

    Por esta violação, o tribunal aplicou uma multa de 3,5 milhões de rublos (38 mil euros), segundo o serviço de imprensa.

    Desde setembro de 2015 que a Rússia exige que as empresas que processam dados pessoais de cidadãos russos localizem os servidores que mantêm este tipo de informação no seu território.

    Além disso, o tribunal multou o Telegram em sete milhões de rublos (mais de 75 mil euros) por se recusar a remover informações proibidas no país.

    A lei russa proíbe a divulgação de informações que incitem ao ódio étnico, racial ou religioso, que representem uma ameaça para a vida e saúde dos menores, ou que os incentive a usar drogas, tabaco ou álcool, a envolver-se em jogos de azar, a prostituir-se ou vadiagem.

    Proíbe também ‘sites’ que justifiquem o tratamento cruel dos animais, neguem "valores familiares" ou promovam "relações sexuais não tradicionais".

    Desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia tem perseguido conteúdos que considera "informações falsas" sobre o que é designado no país como “operação militar especial”.

    O Telegram não é a única empresa tecnológica a sofrer perseguições por parte da justiça russa, que sancionou as redes sociais Facebook, X e TikTok, e bloqueou o acesso às duas primeiras plataformas e também ao Instagram.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.