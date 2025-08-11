Região Autónoma dos Açores presente na exposição universal Osaka-Kansai 2025

Segundo uma nota de imprensa da vice-presidência do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), os Açores estarão representados no Pavilhão de Portugal com o tema “Entre Corações”, “uma evocação da ligação afetiva e cultural entre dois arquipélagos distantes, mas unidos pelo Oceano”.



“É com os corações unidos que vamos partir para Osaka e levar um pouco da nossa cultura, da nossa história e das nossas gentes ao Japão”, afirmou o vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, citado no comunicado.



Artur Lima referiu que será a primeira vez que os Açores terão um espaço próprio numa exposição mundial além-fronteiras, sublinhando a importância deste momento para a afirmação internacional da região.



Ao longo de quatro dias, o espaço dos Açores “será palco de uma experiência imersiva que pretende promover o intercâmbio cultural, bem como estabelecer oportunidades económicas e comerciais”.



“Levaremos a identidade regional a Osaka, convictos de que regressaremos com novas perspetivas de cooperação e investimento”, sublinhou Artur Lima.



O executivo adianta que a participação açoriana tem como base quatro grandes eixos temáticos: o mar e a sua preservação, a terra e as características comuns entre territórios insulares, a cultura e o futuro de cooperação entre os povos.



“Estes pilares refletem desafios e oportunidades partilhadas entre o Japão e os Açores”, salientou.



Na exposição universal Osaka-Kansai 2025 estará patente uma mostra de artesanato tradicional representativo das nove ilhas do arquipélago dos Açores, que terá no centro a Viola da Terra, “base simbólica do conceito ‘Entre Corações’”.



O programa inclui diversas iniciativas, com destaque para performances musicais ao vivo com Viola da Terra, a exibição de documentários de realizadores regionais sobre a vida e o mar nos Açores e momentos de degustação com produtos regionais.



“Os Açores têm muitas e boas histórias para contar ao Japão e ao mundo”, salientou o vice-presidente do Governo Regional.



E concretizou: “Somos pioneiros na conservação marinha, somos um destino de excelência, e projetamo-nos cada vez mais como um arquipélago atrativo para investir e realizar investigação em setores absolutamente estratégicos como o mar ou o espaço”.



Os Açores estarão entre os mais de 160 países e regiões presentes na exposição que decorre sob o mote “Desenhando a Sociedade do Futuro para as Nossas Vidas”.



O Pavilhão de Portugal, com o tema “Oceano: Diálogo Azul”, já ultrapassou 1,2 milhões de visitantes desde a abertura da exposição a 13 de abril, indicou.





