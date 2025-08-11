Açoriano Oriental
    A Região Autónoma dos Açores vai estar presente na exposição universal Osaka-Kansai 2025, que vai decorrer no Japão, entre quinta-feira e domingo, para promover o intercâmbio cultural e estabelecer oportunidades económicas e comerciais, foi divulgado.


    Hoje, 13:22
    Região Autónoma dos Açores presente na exposição universal Osaka-Kansai 2025

    Autor: Lusa

    Segundo uma nota de imprensa da vice-presidência do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), os Açores estarão representados no Pavilhão de Portugal com o tema “Entre Corações”, “uma evocação da ligação afetiva e cultural entre dois arquipélagos distantes, mas unidos pelo Oceano”.

    “É com os corações unidos que vamos partir para Osaka e levar um pouco da nossa cultura, da nossa história e das nossas gentes ao Japão”, afirmou o vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, citado no comunicado.

    Artur Lima referiu que será a primeira vez que os Açores terão um espaço próprio numa exposição mundial além-fronteiras, sublinhando a importância deste momento para a afirmação internacional da região.

    Ao longo de quatro dias, o espaço dos Açores “será palco de uma experiência imersiva que pretende promover o intercâmbio cultural, bem como estabelecer oportunidades económicas e comerciais”.

    “Levaremos a identidade regional a Osaka, convictos de que regressaremos com novas perspetivas de cooperação e investimento”, sublinhou Artur Lima.

    O executivo adianta que a participação açoriana tem como base quatro grandes eixos temáticos: o mar e a sua preservação, a terra e as características comuns entre territórios insulares, a cultura e o futuro de cooperação entre os povos.

    “Estes pilares refletem desafios e oportunidades partilhadas entre o Japão e os Açores”, salientou.

    Na exposição universal Osaka-Kansai 2025 estará patente uma mostra de artesanato tradicional representativo das nove ilhas do arquipélago dos Açores, que terá no centro a Viola da Terra, “base simbólica do conceito ‘Entre Corações’”.

    O programa inclui diversas iniciativas, com destaque para performances musicais ao vivo com Viola da Terra, a exibição de documentários de realizadores regionais sobre a vida e o mar nos Açores e momentos de degustação com produtos regionais.

    “Os Açores têm muitas e boas histórias para contar ao Japão e ao mundo”, salientou o vice-presidente do Governo Regional.

    E concretizou: “Somos pioneiros na conservação marinha, somos um destino de excelência, e projetamo-nos cada vez mais como um arquipélago atrativo para investir e realizar investigação em setores absolutamente estratégicos como o mar ou o espaço”.

    Os Açores estarão entre os mais de 160 países e regiões presentes na exposição que decorre sob o mote “Desenhando a Sociedade do Futuro para as Nossas Vidas”.

    O Pavilhão de Portugal, com o tema “Oceano: Diálogo Azul”, já ultrapassou 1,2 milhões de visitantes desde a abertura da exposição a 13 de abril, indicou.


