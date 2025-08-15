Açoriano Oriental
    • Rafael Botelho “satisfeito” com a sua melhor prestação na “ilha do sol”

    Rafael Botelho e Rui Raimundo, em Peugeot 208 Rally4, foram os grandes vencedores do XLIV Explore Santa Maria Rallye nas 2 Rodas Motrizes (2RM), conseguindo, também, um inédito pódio absoluto na “ilha do sol”.

    Hoje, 15:58
    Rafael Botelho “satisfeito” com a sua melhor prestação na “ilha do sol”

    Autor: André Medina

    Após o final da quinta prova pontuável para o Campeonato dos Açores de Ralis (CAR), promovida pela Secção de Automobilismo e Karting do ClubeAsas do Atlântico, Botelho mostrou-se“bastante satisfeito” pelos resultados alcançados.

    “Bastante satisfeito. O rali correu-nos bem. Preparámos bem a prova, a afinação também estava boa e [isso] deu confiança. Acho que, de todos os anos que viemos a Santa Maria, foi [o ano] em que conseguimos andar mais rápido e ter bons tempos em quase todos os troços. À exceção da superespecial de sexta-feira, vencemos as restantes oito provas de classificação”, afirmou o atual líder absoluto e nas 2RM, em declarações prestadas aoAçoriano Oriental.

    Tendo definido como objetivo “intrometer-se” na luta pelo pódio absoluto, “Rafa” revelou que essa ambição foi a principal motivação para o rali mariense.

    “Sabíamos que ia ser difícil. Era uma ambição e foi isto que nos motivou para esta prova. Isso obrigou-nos a ter um ritmo forte, muito rápido e andar sempre perto ‘do limite’. Estamos obviamente muito satisfeitos por termos conseguido ficar à frente de todos os 4x4, à exceção do Rally2 doLuís[MiguelRego]”, confessou.

    Além de manter-se na liderança absoluta do CAR (111 pontos contra 93 de Luís MiguelRego), RafaelBotelho saiu da “ilha do sol” com a liderança nas 2RM novamente reforçada, com uma vantagem de 36 pontos para EstevãoRodrigues.

    Sobre este assunto, Botelho aproveitou para destacar a “consistência” da sua equipa, a única a alcançar o pódio absoluto em todas as provas disputadas esta temporada.

    “Estivemos confiantes, fizemos um excelente rali e isso é muito bom para o campeonato. Nas 2RM, reforçámos a liderança e também, na geral, conseguimos mais um pódio. Somos a única equipa que terminou as cinco provas do campeonato em lugares do pódio.Acho que isso também é de louvar e é motivante para o restante campeonato”, atirou “Rafa”, que espera que o “fator sorte” acompanhe a sua equipa nas restantas provas do CAR.

    “Nós temos trabalhado muito para que os resultados sejam bons. Temos também tido o ‘fator sorte’, que nos tem acompanhado, e, efetivamente, temos sido a referência.Temos feito, em todos os ralis, troços muito bons e muito rápidos. É sinal que as coisas estão a ser bem feitas e espero conseguir levar esta boa onda de resultados até o final do campeonato”, esperançou.

