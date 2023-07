Putin diz que Rússia vai continuar a resistir a pressões internacionais

"A Rússia vai seguramente resistir e vai continuar a resistir às pressões exteriores, às sanções e às provocações", disse Putin, agradecendo aos países que pertencem à Organização de Cooperação de Xangai que exprimiram apoio a Moscovo durante a rebelião do grupo paramilitar Wagner, no final de junho.

"O povo russo está unido como nunca esteve", disse o chefe de Estado, acrescentando que "toda a sociedade russa" esteve unida numa frente contra a tentativa de rebelião armada" do grupo de mercenários Wagner.

Putin agradeceu aos "colegas da Organização de Cooperação de Xangai que exprimiram o apoio às ações das autoridades russas que visaram defender a ordem constitucional, a vida e a segurança dos cidadãos".

"Agradecemos muito", disse.

O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, liderou uma sublevação em 23 e 24 de junho, tendo os mercenários contratados pelo oligarca ocupado posições em bases militares no sul da Rússia, antes de terminar com o motim após a mediação do Presidente bielorrusso Alexander Lukashenko.

O grupo Wagner participou na última ofensiva militar de Moscovo contra a Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022.

A Organização para a Cooperação de Xangai foi fundada em 2001 pela República Popular da China, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Uzbequistão.

Desde 2017 que a Índia e o Paquistão também integram o organismo destinado à cooperação política, económica, militar, assim como partilha de informações e contactos relativos a áreas de segurança, sobretudo no combate ao "terrorismo, separatismo e extremismo".