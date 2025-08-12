Prisão preventiva para casal suspeito de tráfico de droga na Ribeira Grande

Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) dos Açores, o homem e a mulher, de 29 e 42 anos, respetivamente, foram detidos através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Ponta Delgada, durante uma investigação realizada pela Brigada Anticrime, no âmbito de um inquérito dirigido por um magistrado do Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Ribeira Grande.



Durante a ação “foram desenvolvidas diversas diligências policiais e processuais, de forma a apurar os contornos associados a várias denúncias reportadas às autoridades, que apontavam para a existência de uma rede de tráfico de droga, com projeção da sua atividade, concretamente de venda de heroína, haxixe e de drogas sintéticas, no concelho da Ribeira Grande”, refere a PSP, em comunicado.



De acordo com a nota, com base nos vários elementos de prova recolhidos pela PSP, “foi possível fazer a detenção de dois suspeitos e proceder à apreensão de 141 doses de haxixe, 165 doses de heroína, 359 doses de droga sintética, de liamba, de quantias monetárias significativas e de artigos relacionados com a atividade criminosa praticada pelos arguidos”.



Os detidos, após terem sido sujeitos a interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada, “ficaram a aguardar os ulteriores termos do processo sujeitos à medida de coação de prisão preventiva”.



O Comando Regional da PSP dos Açores salienta que os resultados da investigação “assumem especial importância, em virtude de se revelarem um importante contributo para o restabelecimento da ordem, segurança e tranquilidade públicas, em algumas freguesias do concelho da Ribeira Grande, frequentemente atingidas pelo flagelo inerente ao consumo e tráfico de estupefacientes”.

