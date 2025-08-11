Praia da Vitória e cidade da Praia assinam protocolo de geminação

A Praia da Vitória, na Ilha Terceira, e a cidade da Praia, capital de Cabo Verde, formalizaram esta segunda-feira um protocolo de geminação que pretende reforçar os laços históricos, culturais e socioeconómicos entre as duas comunidades atlânticas.

A cerimónia, que decorreu nos Paços do Concelho da Praia da Vitória, reuniu os presidentes das duas autarquias, Francisco Carvalho e Vânia Ferreira, e o diretor regional da Cooperação com o Poder Local, Octávio Torres, em representação do Governo Regional dos Açores.

O acordo estabelece como objetivos a partilha e divulgação de valores identitários e culturais, a promoção de eventos conjuntos para o crescimento sustentável e a cooperação em áreas como o ambiente, a educação, a cultura, o empreendedorismo e o turismo. Prevê ainda a criação de um centro de apoio educativo, em colaboração com a Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória, para reforço da formação e eventual ensino de português a estrangeiros, respondendo a dinâmicas demográficas futuras.

Na vertente ambiental, será promovido o intercâmbio técnico com a empresa municipal Praia Ambiente, focando-se na gestão da água, saneamento e resíduos. A nível económico, o protocolo reconhece a importância estratégica da delegação da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo inaugurada em maio de 2024 na cidade da Praia, como ponto de ligação para investimentos entre os arquipélagos.

Francisco Carvalho sublinhou que “esta cerimónia está ancorada em laços históricos que nos unem, que unem os dois povos há já vários séculos”, recordando a ligação construída em torno da pesca da baleia e salientando as oportunidades criadas para 12 jovens cabo-verdianos a estudar na Praia da Vitória. “Estamos prontos, estamos em sintonia e vamos avançar sempre com iniciativas concretas e que constituem oportunidades para a mudança da vida das pessoas”, afirmou na ocasião.

Para Vânia Ferreira “esta não é apenas uma geminação que envolve dois municípios, é um protocolo que alarga à participação de outras instituições para que a partilha de saberes e de projetos seja a mais abrangente possível”.



O Diretor Regional da Cooperação com o Poder Local, Octávio Torres, garantiu a “abertura e disponibilidade” do Governo Regional para apoiar a parceria, defendendo que a troca de experiências e a implementação de boas práticas beneficiará ambas as comunidades.

O protocolo entra em vigor de imediato e deverá traduzir-se, nos próximos meses, em projetos concretos, reforçando a ligação histórica e estratégica entre Açores e Cabo Verde.

