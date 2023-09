Portugueses chegaram há 70 anos e novas gerações estão mais diferenciadas

Marcelo Rebelo de Sousa visita este país entre quarta-feira e 17 de setembro, numa deslocação que assinala os 70 anos da chegada dos primeiros portugueses àquele país.

Sete décadas depois, a comunidade de portugueses e lusodescendentes é constituída por 448.305 pessoas, segundo dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que cita o Censo de 2021.

Esta comunidade trabalha, na sua grande maioria, em regime de trabalho por conta de outrem, na construção civil, restauração, pequeno comércio e serviços, nomeadamente de manutenção/limpeza de edifícios.

Existem ainda trabalhadores nas áreas tecnológicas e na administração pública (federal e local).

Mas a comunidade tem vindo a registar alterações, existindo hoje também, nas segunda e terceira gerações, e principalmente nos grandes centros urbanos (Vancouver, Toronto e Montreal), pequenos, médios e grandes empresários, profissionais liberais, prestadores de serviços, artistas, escritores, académicos, investigadores, quadros superiores de grandes empresas e da administração pública.

E também deputados (federais e/ou provinciais), presidentes de câmara e vereadores, adjuntos e membros de gabinetes, funcionários públicos, desportistas de alta competição e altos dirigentes sindicais.

O MNE português sublinha que, enquanto a tendência dos emigrantes portugueses das primeiras vagas migratórias era para orientarem os filhos para a entrada imediata no mercado de trabalho, nas seguintes gerações tem sido dada uma maior relevância ao investimento na educação.

Em termos de áreas de jurisdição, a referente à secção consular da Embaixada de Portugal em Otava, a comunidade portuguesa encontra-se localizada, na sua maioria, na área geográfica correspondente à área metropolitana composta pelas cidades de Otava (incluindo Vanier, Orléans, Gloucester e Kanata) e Kingston no Ontário, e Gatineau (incluindo Hull e Aylmer), no Quebeque.

De acordo com o Censo de 2021, na região de Otava/Gatineau residem 15.045 portugueses e 3.560 em Kingston.

Na área de jurisdição do Consulado Geral em Montreal, a maioria reside em Montreal e nas cidades limítrofes de Laval, Longueueil, Brossard e Saint-Thérèse.

Na província do Quebeque, registam-se 2.600 portugueses na cidade do Quebeque.

Nas províncias marítimas, são 2.990 os portugueses e lusodescendentes residentes na Nova Escócia (maioritariamente em Halifax), sendo que 2.095 vivem na província de Nova Brunswick.

Na área de jurisdição do consulado geral em Toronto, as principais áreas de fixação são, no Ontário, as cidades de Toronto (180.820), Hamilton (20.955), Kitchener–Cambridge–Waterloo (19.950) e London (13.265).

Na Província do Manitoba, a principal área de fixação desta comunidade é a cidade de Winnipeg (11.785).

No território de Nunavut residem 100 portugueses e lusodescendentes.

Relativamente à área de jurisdição do consulado geral em Vancouver, as principais áreas de residência são, na Província da Colúmbia Britânica, Vancouver (22.980), Victoria (3.955), Kelowna (1.620) e Prince George (910).

Na Província de Alberta, a comunidade fixou-se maioritariamente em Edmonton (10.330) e Calgary (7.790), enquanto na Província de Saskatchewan optou pelos dois principais centros urbanos, Saskatoon (870) e Regina (455).

Nos territórios do noroeste e na província de Yukon residem, respetivamente, 75 e 95 portugueses e lusodescendentes, sendo Yellowknife e Whitehorse as cidades de maior concentração.

No ano passado, Portugal e o Canadá celebraram 70 anos de relações diplomáticas. Este ano assinalam-se sete décadas sobre a chegada dos primeiros imigrantes portugueses oficialmente registados, em 1953.

O chefe de Estado estará em Montreal e Toronto e terá encontros com representantes da comunidade portuguesa, confirmou à Lusa fonte do Palácio de Belém.