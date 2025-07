PISA vai avaliar literacia mediática e de inteligência artificial em 2029

Quase três décadas depois do primeiro ciclo, realizado em 2000, a décima edição do PISA responde a um contexto de mudança e às oportunidades e desafios criados pela crescente utilização de ferramentas digitais.

“A utilização crescente destas ferramentas está a transformar a sociedade e a cultura popular, tornando possível que qualquer pessoa produza – e se limite a consumir – conteúdos mediáticos”, refere a nota publicada no ‘site’ da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Os desafios, acrescenta a OCDE, são agravados pelo avanço da inteligência artificial (IA) generativa e, nesse contexto, são cada vez mais os países que procuram promover as competências digitais nos currículos escolares.

“Contudo, a eficácia destas iniciativas deve ser monitorizada, uma vez que os riscos são significativos”, sublinha a organização, explicando que o objetivo do PISA 2029 é, precisamente, avaliar as competências de que os alunos necessitam “para compreender como funcionam as ferramentas digitais e de IA, o papel humano nas ferramentas digitais e nos media, as consequências sociais e éticas destas ferramentas, como comunicar e colaborar de forma eficaz com ferramentas digitais e de IA, e como avaliar criticamente os conteúdos mediáticos”.

A nova avaliação, cujos resultados deverão ser conhecidos em dezembro de 2031, está concebida como um ambiente simulado que vai permitir a recolha de evidência para múltiplas competências do modelo de literacia.

De acordo com a informação disponibilizada, as competências serão avaliadas através de ferramentas funcionais, acessíveis aos alunos de forma realista ao longo da avaliação, como simulações da ‘internet’, redes sociais e ferramentas de IA generativa.

Desenvolvido pela OCDE, o PISA avalia, desde 2000, os alunos de 15 anos a partir do 7.º ano em competências como a Leitura, Matemática ou Ciências, e num domínio inovador que visa competências interdisciplinares.

Além da literacia mediática e de inteligência artificial, a décima edição vai focar-se na Leitura.

Entretanto, está a decorrer o PISA 2025, cujos resultados serão publicados em 2026, focado na literacia científica e que vai incluir uma nova avaliação de línguas estrangeiras.

O domínio inovador do nono ciclo – Aprender no Mundo Digital - vai procurar medir a capacidade dos alunos para aprenderem de forma autorregulada enquanto utilizam ferramentas digitais.