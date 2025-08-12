Número de passageiros desembarcados em aeroportos nos Açores aumenta 1,7% em julho

“Em julho de 2025 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 309.225 passageiros, verificando-se uma variação positiva de 1,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior”, lê-se no relatório sobre o movimento de passageiros aéreos do SREA, consultado hoje pela Lusa.



Segundo o documento, os passageiros desembarcados “verificaram-se com maior intensidade em voos interilhas (45,1% do total de passageiros desembarcados), seguindo-se os desembarcados em voos territoriais (36,6%) e os desembarcados em voos internacionais (18,3%)”.



Nos voos interilhas desembarcaram 139.316 passageiros (acréscimo homólogo de 3,8%), nos voos territoriais 113.312 passageiros (acréscimo de 1,6%) e nos voos internacionais 56.597 passageiros (decréscimo homólogo de 2,9%).



Nos primeiros sete meses do ano, os Açores registaram 1.368.515 passageiros desembarcados, o que representa uma ligeira subida face a 2024, quando foram registados 1.316.692.



O relatório do SREA adianta que todas as ilhas apresentaram variação homóloga mensal positiva no desembarque de passageiros aéreos, com exceção de Graciosa (-2,9%) e de Santa Maria (-0,6%).



São Jorge registou uma variação positiva de 12%, Flores de 5,4%, Corvo de 3,8%, Pico de 3,1%, Faial de 2,3%, Terceira de 1,3% e São Miguel de 1,2%.



Em julho, a ilha de São Miguel, com 174.325 passageiros desembarcados, “concentrou 56,4% do total de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores, seguindo-se as ilhas Terceira, com 61.604 passageiros desembarcados (19,9% do total), Faial, com 21.679 passageiros desembarcados (7% do total), e Pico, com 18.637 passageiros desembarcados (6% do total)”.



Já o número de passageiros embarcados foi de 291.373 no mês de julho, “verificando-se um acréscimo homólogo de 1,4%”.



Nos voos interilhas embarcaram 139.312 passageiros (acréscimo homólogo de 3,8%), nos voos territoriais 100.922 passageiros (acréscimo de 2%) e nos voos internacionais 51.139 passageiros (decréscimo homólogo de 5,4%), de acordo com o documento.





