Natacha Candé alcança nono lugar no Europeu de Sub-20

No domingo, dia 10 de agosto, a atleta entrou em ação no salto em comprimento, lançamento de dardo e nos 800m, as três disciplinas que restavam, tendo alcançado desempenhos modestos.



No salto em comprimento, a açoriana alcançou o 10.º lugar, entre um total de 20 atletas, com uma marca de 5,72m (menos 61 centímetros que a primeira classificada, a húngara Sarolta Kriszt).



Já no lançamento de dardo, não foi além do 18.º lugar, num conjunto de 20 atletas, com uma marca de 32,65m (menos 16,52m que a vencedora, a alemã Emma Kaul).



Por fim, nos 800m Candé terminou na 12.ª posição, com um tempo de 02m23s19 (mais 12s35 que a vencedora, Sarolta Kriszt).



Com este conjunto de resultados, a açoriana não conseguiu igualar a sua melhor marca na disciplina de heptatlo (5716 pontos, recorde nacional), que alcançou nos Nacionais de Provas Combinadas, em junho passado, em Lisboa.



De resto, a atleta do JIV reconheceu que a sua prestação na competição, que decorreu na Finlândia, ficou aquém do esperado, mas ressalvou que deu o seu melhor, em declarações reproduzidas no sítio oficial da Federação Portuguesa de Atletismo.



“Não correu como eu esperava. Acabou por servir para ter mais maturidade e [de] aprendizagem, mas saio daqui com a certeza de que deixei tudo na pista”, confessou.

