Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Natacha Candé alcança nono lugar no Europeu de Sub-20

    Natacha Candé, atleta do Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde (JIV) terminou os Campeonatos da Europa de Sub-20 no nono lugar da geral, com 5491 pontos, na modalidade de heptatlo.

    Hoje, 17:47
    Natacha Candé alcança nono lugar no Europeu de Sub-20

    Autor: João Pedro Ferreira/ Arthur Melo

    No domingo, dia 10 de agosto, a atleta entrou em ação no salto em comprimento, lançamento de dardo e nos 800m, as três disciplinas que restavam, tendo alcançado desempenhos modestos.

    No salto em comprimento, a açoriana alcançou o 10.º lugar, entre um total de 20 atletas, com uma marca de 5,72m (menos 61 centímetros que a primeira classificada, a húngara Sarolta Kriszt).

    Já no lançamento de dardo, não foi além do 18.º lugar, num conjunto de 20 atletas, com uma marca de 32,65m (menos 16,52m que a vencedora, a alemã Emma Kaul).

    Por fim, nos 800m Candé terminou na 12.ª posição, com um tempo de 02m23s19 (mais 12s35 que a vencedora, Sarolta Kriszt).

    Com este conjunto de resultados, a açoriana não conseguiu igualar a sua melhor marca na disciplina de heptatlo (5716 pontos, recorde nacional), que alcançou nos Nacionais de Provas Combinadas, em junho passado, em Lisboa.

    De resto, a atleta do JIV reconheceu que a sua prestação na competição, que decorreu na Finlândia, ficou aquém do esperado, mas ressalvou que deu o seu melhor, em declarações reproduzidas no sítio oficial da Federação Portuguesa de Atletismo.

    “Não correu como eu esperava. Acabou por servir para ter mais maturidade e [de] aprendizagem, mas saio daqui com a certeza de que deixei tudo na pista”, confessou.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.