25 Abril

Mortágua critica “carpideiras do salazarismo” e pede “manifesto pelo futuro”

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, criticou hoje as “carpideiras do salazarismo”, avisando que “os saudosistas são perigosos porque vivem para a mentira” e pedindo um “manifesto pelo futuro” com alertas sobre o capitalismo.