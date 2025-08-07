Açoriano Oriental
    • Missão da ONU encontra extensa rede de túneis no sul do Líbano

    A missão de paz da ONU no Líbano (FINUL) anunciou ter encontrado “uma extensa” rede de túneis no sul do país, no interior da qual foram encontrados ‘bunkers’, munições e armamento de vários tipos.

    Hoje, 16:57

    Autor: Lusa


    “Enquanto desenvolvia as suas atividades rotineiras em conformidade com a resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU e em estreita coordenação com as Forças Armadas Libanesas, a FINUL descobriu uma extensa rede de túneis fortificados nas proximidades de Tayr Harfa, Zibqin e Naqoura”, anunciou, num comunicado, o porta-voz da missão Andrea Tenenti.

    De acordo com o comunicado, os "capacetes azuis" encontraram no interior dos túneis vários ‘bunkers’, peças de artilharia, plataformas para o lançamento de foguetes, artefactos explosivos de vários tipos e minas antitanque, bem como “centenas” de projéteis e foguetes.

    Cerca de 10.000 soldados de diferentes países estão destacados na faixa libanesa que vai da fronteira de facto com Israel até ao rio Litani, onde, até à recente implementação do cessar-fogo entre os dois países, havia uma forte presença do grupo xiita libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão.

    A zona de operações da FINUL foi a região mais castigada pelo conflito travado entre o Estado judaico e o Hezbollah entre outubro de 2023 e novembro de 2024.

    O anúncio sobre a descoberta dos túneis ocorreu quando o Governo libanês aborda o desarmamento do Hezbollah, algo que pretende realizar antes do final deste ano, mas que o movimento armado disse já recusar até que Israel pare de violar o cessar-fogo.


