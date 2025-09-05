Martínez diz que Arménia vai ser "grande teste" e fala em semana emotiva

“Todos sentimos o luto de forma diferente. O Diogo Jota fez parte da conquista da Liga das Nações e ajudou a construir este balneário. É uma força para nós, um ponto de motivação porque ele queria ganhar o Mundial. Foi um encontro muito emotivo, difícil mas muito bonito”, afirmou Roberto Martinez.

O selecionador nacional falava aos jornalistas em Erevan, no Vazgen Sargsyan Republican Stadium, na conferência de antecipação do encontro da primeira jornada do Grupo F.

Martínez lembrou que os jogos entre Portugal e Arménia foram sempre muito competitivos, apontando que a seleção lusa apenas uma vez venceu em Erevan, e considerou que a equipa da casa vai aparecer muito motivada no relvado já que está a iniciar um novo capítulo com um novo selecionador.

“Temos um respeito enorme pela Arménia. É um grande teste para nós. A equipa está muito focada. Respeitamos imenso a Arménia. É preciso lembrar que empatámos aqui duas vezes nos últimos três jogos e isso sublinha as dificuldades que podemos esperar”, referiu.

O técnico espanhol explicou que, para vencer na Arménia num estádio com uma “ grande atmosfera”, a seleção portuguesa sobretudo que ter intensidade”.

“Podem usar várias táticas, mas conhecemos a qualidade do adversário. O fator mais importante para nós é podermos igualar o facto de a Arménia jogar em casa. Temos de igualar isso com a nossa intensidade na recuperação à perda e com a nossa qualidade. Será um fator importante”, considerou.

O encontro está agendado para este sábado, às 16h00 (hora dos Açores) no Vazgen Sargsyan Republican Stadium, recinto em Erevan com capacidade para 15 mil adeptos, e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.

A comitiva lusa viaja depois da Budapeste, onde no dia 09 de setembro defronta a Hungria na segunda jornada do Grupo F.