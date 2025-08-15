Açoriano Oriental
    • Marinha coordena resgate de tripulante de navio mercante a nordeste de São Miguel

    A Marinha coordenou a ação de resgate médico de um homem de nacionalidade croata, com 51 anos, que estava a bordo de um navio mercante que navegava ao largo de São Miguel, nos Açores, foi divulgado.

    Hoje, 11:10
    Autor: Lusa

    De acordo com um comunicado da Marinha, o homem “apresentava fortes dores resultante de uma torção do tornozelo e possível fratura, com muita dificuldade de locomoção, necessitando de cuidados médicos hospitalares”.

    O pedido de auxílio foi recebido pelas autoridades às 10:39 locais (mais uma hora em Lisboa) de quarta-feira e o resgate foi concluído pelas 14:55 locais de quinta-feira.

    O homem seguia a bordo do navio mercante Verige, com bandeira da Croácia, que navegava a cerca de 300 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 555 quilómetros, a nordeste da ilha de São Miguel.

    O resgate foi realizado pela embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) de Ponta Delgada e o homem foi posteriormente transferido para o hospital daquele cidade, acrescentou.

    Segundo a nota, a Marinha coordenou o resgate médico através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em estreita articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes - Marítimos (CODU-MAR), Autoridade Marítima Nacional (AMN) de Ponta Delgada e Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

    Estiveram envolvidos nesta operação o MRCC Delgada, o CODU-MAR, a AMN, o ISN e o SRPCBA.

