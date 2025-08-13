Manuel Paiva é o candidato do PS no concelho açoriano do Nordeste





O candidato afirmou ter sido “com sentido de responsabilidade e dedicação” que aceitou o desafio, sendo a “principal motivação contribuir para o desenvolvimento do concelho e para a melhoria da qualidade de vida” de quem lá vive.

“Quero trabalhar para criar mais oportunidades, apoiar as famílias e valorizar os nossos recursos”, disse o candidato à agência Lusa.

Manuel Paiva afirmou que as suas prioridades passam por “apoiar a fixação de jovens e famílias no concelho”, bem como “melhorar o acesso a serviços essenciais e promover a criação de emprego”.

Pretende ainda “dinamizar a economia local, com um conjunto de medidas que tornem o Nordeste um concelho com mais qualidade de vida e oportunidades para todos”.

O candidato do Partido Socialista está confiante no projeto que apresenta e na “capacidade de mobilizar os nordestenses em torno de um futuro melhor”.

“Acredito que, com trabalho, diálogo e propostas concretas, conseguiremos conquistar a confiança da população”, afirmou Manuel Paiva, de 57 anos, casado e comandante dos bombeiros do Nordeste.

Nas autárquicas de 2021, o PSD conseguiu quatro mandatos (69,96%) contra um do PS (21,37%), enquanto o PCP (3,21%) e o Chega (1,03%) ficaram sem representação no executivo.

Mamuel Paiva tem como adversário já conhecido António Miguel Soares (PSD), que volta a candidatar-se visando a reeleição num concelho com mais 4.300 habitantes.

O concelho é considerado a “décima ilha” do arquipélago, dada a distância da cidade de Ponta Delgada, ali predominando a agricultura, tendo uma das populações mais envelhecidas dos Açores. Tem assistido um crescimento turístico devido à riqueza da sua paisagem.

Constituem freguesias do concelho a Achada, Achadinha, Algarvia, Lomba da Fazenda, Nordeste (Vila e Lomba da Pedreira), Salga, Santana (Feteira Grande e Feteira Pequena, Santo António de Nordestinho e São Pedro de Nordestinho).

As eleições autárquicas vão realizar-se em 12 de outubro.