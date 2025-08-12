Açoriano Oriental
    • "Mais de 8 toneladas de cocaína capturadas este ano" é a manchete do Açoriano Oriental

    Polícia Judiciária já capturou nos Açores mais de 8 toneladas de cocaína este ano em três operações. A última ocorreu ontem num veleiro em Ponta Delgada. O assunto está em destaque no Açoriano Oriental de terça-feira, 12 de agosto de 2025. 

    Hoje, 00:00
    Autor: AO online

    "Centro de Biotecnologia quer reduzir dependência alimentar dos Açores" é outro destaque do jornal.

