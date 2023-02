Liga de clubes recebeu 15 novas inscrições em três horas

Neste período, o FC Porto deu entrada da documentação de Luan Brito, avançado que vai alinhar até junho na equipa B, na II Liga, por empréstimo do Fluminense, segundo informação divulgada na segunda-feira pelos ‘dragões’.

Entre os clubes da I Liga, o Portimonense ‘oficializou’ a contratação de Yoni González, avançado colombiano que pertencia ao Benfica mas nunca alinhou pelos ‘encarnados’ e estava, atualmente, emprestado ao Deportivo Cali.

Já o Paços de Ferreira registou a transferência internacional de Tiago Ribeiro, médio dos quadros Mónaco que estava emprestado ao Valencia, de Espanha, e chega à ‘capital do móvel’ também por empréstimo dos franceses.

Todos os restantes 12 contratos registados entre as 18h00 e as 21h00 pertencem a clubes da II Liga, com a BSAD em destaque, com quatro novas inscrições neste período, incluindo a cedência temporária do médio Ageu, ex-Cruzeiro (Brasil), que tinha sido inscrito no período da manhã pelo Santa Clara.

A última atualização da Liga de clubes será publicada “logo que possível após o fecho” do ‘mercado’.