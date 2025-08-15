Açoriano Oriental
    • LCE: Santa Clara empata com Larne e confirma apuramento para o play-off

    O Santa Clara confirmou a qualificação para o play-off de acesso à fase de liga da Liga Conferência de futebol, ao empatar 0-0 na receção ao Larne, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória.


    Hoje, 10:55
    Autor: Lusa

    O triunfo por 3-0 na Irlanda do Norte, na semana passada, tinha deixado bem encaminhado o apuramento dos açorianos, que procuram a primeira presença na fase principal de uma competição europeia, depois de terem caído precisamente no play-off da primeira edição da Liga Conferência, em 2021/22.

    Na última ronda preliminar de acesso à fase de liga, o Santa Clara terá pela frente o Shamrock Rovers, que eliminou o Ballkani, do Kosovo, jogando a primeira mão em casa, em 21 de agosto, e visitando a Irlanda uma semana depois, no dia 28.

