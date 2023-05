Julinho KSD, Nininho Vaz Maia e Jovem Dionisio nas festas Sanjoaninas nos Açores

“O objetivo é mais uma vez ter um cartaz que seja suficientemente agradável e atrativo para as várias faixas etárias e para os vários gostos musicais. É um cartaz eclético”, disse, em conferência de imprensa, o vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Guido Teles, acrescentando que o cartaz tem “um foco mais intenso nos mais jovens que são os que mais frequentam o palco do Bailão”.

Este ano, o programa das festas estende-se por 11 dias, mais um do que o habitual, decorrendo entre 22 de junho e 02 de julho.

O São João é celebrado na cidade com cortejos, marchas populares, música, gastronomia, tauromaquia, desporto e exposições, entre outras atividades.

Pelo palco principal das festas vão passar nomes como Bárbara Bandeira, Toy, Julinho KSD, Bispo, Nuno Ribeiro, Nininho Vaz Maia e Jovem Dionisio.

O cartaz inclui ainda duas bandas de tributo, os espanhóis The Buzz Lovers, de tributo aos Nirvana, e os portugueses Hybrid Theory, de tributo aos Linkin Park, e o espetáculo Revenge of the 2000’s, que tem como convidados TT e Luke d’Eça.

Todas as noites encerram com DJs, com nomes como Massivedrum, Kevu, Henri Josh, Ricardo Caminha e Souza.

Segundo Guido Teles, desde o início do ano que é difícil encontrar quartos disponíveis na hotelaria tradicional e no alojamento local na ilha Terceira, para as datas das Sanjoaninas, por isso a autarquia conta com “muito mais gente do que no ano passado, sobretudo muitos mais visitantes de fora da ilha”.

“Em relação a turistas, aquilo que nos tem chegado, não só em termos de alojamento, como de disponibilidade de lugares nos voos, é que de facto já existem poucos e que este ano temos umas Sanjoaninas com muita gente”, salientou.

Há várias filarmónicas de outras ilhas, do continente português e das comunidades emigrantes açorianas que vão participar nas festividades, mas há também cada vez mais turistas a procurar as Sanjoaninas, segundo o vice-presidente do município, que garante que houve, nos últimos anos, um “crescimento em termos de atratividade e de promoção”.

“É um momento que, embora envolva um investimento público avultado, acaba por ter um retorno económico enorme para os privados, tanto para aqueles que estão diretamente ligados às festas […], mas também para todos aqueles que indiretamente estão ligados, na restauração e alojamento. É uma altura com muita relevância para a economia da ilha Terceira”, sublinhou.

Questionado sobre o orçamento das festas, organizadas pelo município de Angra do Heroísmo, Guido Teles disse não ter “presente o valor concreto”, mas admitiu a necessidade de controlo de despesas, para não serem ultrapassados os valores de edições anteriores.

“O orçamento total das festas manter-se-á mais ou menos no que é costume. Contamos com uma provável subida de cerca de 20% dos custos totais, mas estamos a tentar poupar em alguns aspetos para não atingir essa diferença”, adiantou.

Quanto ao cartaz musical, orçado em “300 e tal mil euros”, representa um investimento “um pouco mais” elevado do que em 2022.

“Tudo está mais caro. Os ‘cachets’ mantêm-se mais ou menos nos valores que existiam antes, mas toda a produção infelizmente aumentou bastante”, apontou o autarca, realçando o aumento dos custos com transportes.

Ainda assim, os preços dos bilhetes, que começam a ser vendidos na segunda-feira, mantêm-se sem alterações, com as pulseiras diárias a custar 15 euros e a pulseira semanal, que dá acesso a todos os espetáculos, a custar 30 euros.