IL/Açores questiona Governo sobre "fim de apoio" a iniciativas sobre cultura açoriana

É o caso do “Desafio Kahoot – Cultura Geral dos Açores” e do “Azores Quiz”, segundo aponta o deputado da IL no parlamento açoriano, Nuno Barata, que solicitou hoje esclarecimentos ao Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) sobre "os motivos que levaram a tutela da Educação e Assuntos Culturais a deixar de apoiar" a organização destes projetos.

Em causa, sustenta Nuno Barata, citado numa nota de imprensa, está a realização de um desafio destinado a crianças e jovens, que frequentam os três ciclos do ensino básico e do ensino secundário, e que, nas primeiras quatro edições, “contou com o apoio do Governo Regional, nomeadamente através da Direção Regional da Educação”.

“O ‘Desafio Kahoot – Cultura Geral dos Açores’ é sobre as nove ilhas e incide sobre temáticas como História, Cultura, Geografia, Literatura, Botânica, Etnografia, Biologia, entre outras, visando "o incentivo ao conhecimento e à valorização das temáticas da cultura e da identidade açorianas” ou “a adoção do uso de novas tecnologias no seio da comunidade educativa”.

Nuno Barata lembra que aquela iniciativa – que este ano letivo 2022/2023 já vai na quinta edição – é promovida pelas Escolas Básica Integrada Canto da Maia e Roberto Ivens, ambas na ilha de São Miguel, e pela Associação Desliga – Associação de Promoção da Cidadania Digital, contando com apoios de uma editora e empresas ligadas às novas tecnologias de comunicação e informação.

Segundo o deputado, anualmente o número de escolas (públicas e colégios privados) e de alunos que se inscrevem neste desafio "tem vindo a aumentar", pelo que foi criado "um segundo desafio", designado por “Azores Quiz”, destinado ao ensino secundário e criado unicamente em língua inglesa.

"Porém, este ano, ao contrário das anteriores edições, a fase final regional pode não contar com alunos de todas as ilhas participantes, uma vez que os apoios da Direção Regional da Educação deixaram de ser concedidos", denuncia o deputado.

O parlamentar descreve que “as escolas tiveram de se inscrever até 25 de novembro de 2022, realizar as fases de escola até ao dia 17 de fevereiro de 2023 e as fases de ilha até ao dia 28 de abril de 2023”.

“Seguir-se-á a fase final regional, prevista para o início do próximo mês de junho, em data e local a indicar pela organização”, explicou.

Nuno Barata vinca que “a valorização da história, cultura e geografia dos Açores é uma aposta do sistema educativo regional”.