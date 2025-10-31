Açoriano Oriental
    • Hospital Amadora-Sintra abre inquérito para apurar causas de morte de uma grávida

    A Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra abriu um inquérito interno às circunstâncias da morte de uma grávida que esteve no hospital na quarta-feira para uma consulta, em que foi detetada uma situação de hipertensão, anunciou a instituição

    Hoje, 11:36
    Autor: Lusa/AO Online

    Após a CNN Portugal ter noticiado a morte da grávida, a ULS Amadora-Sintra relatou, em comunicado, que a grávida de 38 semanas, natural da Guiné-Bissau, deu entrada no serviço de urgência, cerca das 01:50 de hoje, transportada por uma equipa do INEM, em situação de paragem cardiorrespiratória.

    “Após a entrada no serviço foi realizada de imediato uma cesariana de emergência, tendo o bebé nascido às 01:56, encontrando-se neste momento sob vigilância médica, com prognóstico muito reservado”, informou a ULS.

    O comunicado da ULS adianta que a grávida se deslocou ao hospital na quarta-feira ao hospital Amadora-Sintra “assintomática” para uma consulta de rotina, durante a qual foi identificada com hipertensão ligeira.

    A ULS refere que, de acordo com o protocolo clínico, a utente foi referenciada internamente para a Urgência de Obstetrícia, onde, após a realização de vários exames complementares de diagnóstico, teve alta com indicação para internamento às 39 semanas de gestação.

    Segundo a instituição, foi aberto “um inquérito interno para apurar todas as circunstâncias associadas ao ocorrido”.

    A Unidade Local de Saúde Amadora/Sintra “lamenta profundamente” o falecimento da utente e endereçou condolências à família.


