Hospital Amadora-Sintra abre inquérito para apurar causas de morte de uma grávida

Após a CNN Portugal ter noticiado a morte da grávida, a ULS Amadora-Sintra relatou, em comunicado, que a grávida de 38 semanas, natural da Guiné-Bissau, deu entrada no serviço de urgência, cerca das 01:50 de hoje, transportada por uma equipa do INEM, em situação de paragem cardiorrespiratória.

“Após a entrada no serviço foi realizada de imediato uma cesariana de emergência, tendo o bebé nascido às 01:56, encontrando-se neste momento sob vigilância médica, com prognóstico muito reservado”, informou a ULS.

O comunicado da ULS adianta que a grávida se deslocou ao hospital na quarta-feira ao hospital Amadora-Sintra “assintomática” para uma consulta de rotina, durante a qual foi identificada com hipertensão ligeira.

A ULS refere que, de acordo com o protocolo clínico, a utente foi referenciada internamente para a Urgência de Obstetrícia, onde, após a realização de vários exames complementares de diagnóstico, teve alta com indicação para internamento às 39 semanas de gestação.

Segundo a instituição, foi aberto “um inquérito interno para apurar todas as circunstâncias associadas ao ocorrido”.

A Unidade Local de Saúde Amadora/Sintra “lamenta profundamente” o falecimento da utente e endereçou condolências à família.