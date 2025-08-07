Açoriano Oriental
    • Homem detido por tentativa de homicídio na Graciosa

    Um homem de 49 anos foi detido por tentativa de homicídio com uma caçadeira, na sequência de uma discussão com a vítima, na ilha açoriana da Graciosa, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

    Hoje, 16:46
    Autor: Lusa


    Segundo um comunicado da PJ, o crime, que teve lugar a 01 de agosto, “terá ocorrido devido a um conflito relacionado com gado bovino, na sequência do qual a vítima terá encaminhado os animais que estavam sob a sua tutela para o terreno do agressor”.

    Durante a discussão, o detido disparou na direção da vítima e, “embora a trajetória dos chumbos não tenha atingido o visado, por força do disparo, alguns dos fragmentos impactaram na face e dorso da mão esquerda, provocando-lhe ferimentos”.

    De acordo com a PJ, a vítima, um homem de 40 anos, foi socorrida e transportada para uma unidade hospitalar próxima, tendo recebido alta no próprio dia.


