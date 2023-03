FC Porto tem que bater Inter no Dragão para chegar aos 'quartos'

Depois da derrota por 1-0 em San Siro, culpa de um golo ‘tardio’ do belga Romelu Lukaku (86 minutos), os comandados de Sérgio Conceição forçam o prolongamento com uma vitoria tangencial e seguem para o top 8 no caso de ganharem por mais de um golo.

A tarefa não se prevê fácil, num jogo em que os portistas não terão Otávio, expulso em Itália, mas a missão está longe de ser impossível, até porque os ‘dragões’ venceram as quatro derradeiras receções a italianos, num total de oito de 18.

Os ‘dragões’ podem, por exemplo, repetir o que conseguiram em 2005/06, na fase de grupos da Liga dos Campeões, quando bateram no Dragão o Inter por 2-0, graças a um autogolo de Marco Materazzi e a um tento do sul-africano Benni McCarthy.

Em busca de uma 12.ª presença no top 8 da principal prova europeia de clubes, e oitava na ‘era Champions’ (desde 1992/93), o FC Porto vai precisar de paciência, frente a um conjunto que, ao melhor estilo italiano, arrisca pouco ou nada.

A eficácia, o saber aproveitar as oportunidades criadas, o que não sucedeu em San Siro, será também decisivo, frente a uma equipa que não atinge os quartos de final há mais de 10 anos, desde 2010/11, época seguinte ao título europeu conseguido no Bernabéu (2-0 ao Bayern Munique) sob o comando de José Mourinho.

Fora da corrida pelo título italiano, ‘entregue’ ao Nápoles, o Inter aposta muito na ‘Champions’, procurando seguir as pisadas do vizinho AC Milan, que, depois de bater em casa o Tottenham por 1-0, apurou-se com um ‘nulo’ em Londres.

Por seu lado, o FC Porto pretende ‘copiar’ o Benfica, que já garantiu os ‘quartos’, ao eliminar com grande facilidade os belgas do Club Brugge, com dois triunfos, por 2-0 na Bélgica e por 5-1 na Luz, para inédito 7-1 luso nesta fase da ‘Champions’.

A tarefa dos ‘dragões’, que ultrapassaram cinco de 14 eliminatórias iniciados com desaires fora por um golo, é mais espinhosa, face a um Inter repleto de bons jogadores e sempre difícil de bater – só três derrotas nos últimos 17 jogos.

Se os ‘nerazzurri’ não perdem muitas vezes, os ‘dragões’ ganham quase sempre, sendo exceção, nos derradeiros 14 embates, o desaire sofrido em San Siro e um outro na receção ao Gil Vicente (1-2), num jogo que ficaram cedo com nove elementos.

Na véspera do duelo no Dragão, o FC Porto sofreu para bater em casa o Estoril Praia, por 3-2, com golos de Grujic, André Franco e Taremi, que decidiu de penálti, num embate em que o lateral direito João Mário saiu lesionado.

Por seu lado, o Inter despediu-se, em definitivo, da luta pelo título da Serie A, ao cair por 2-1 em La Spezia, num jogo em que em falhou uma grande penalidade na primeira parte, com 0-0.

O encontro entre FC Porto e Inter Milão, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, está marcado para terça-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 20:00, estando a lotação já esgotada.