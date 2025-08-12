Falta de bombeiros no Faial condiciona voos para o Aeroporto da Horta

“Este é um episódio inqualificável! Pela primeira vez, dois voos com destino ao Faial não se realizaram devido à falta de operadores de socorro e emergência no Aeroporto da Horta, impedindo a garantia da segurança exigida para as operações”, refere, em comunicado, Dejalme Vargas, porta-voz deste grupo de cidadãos, preocupado com a falta de condições de operacionalidade naquela infraestrutura aeroportuária.



Segundo explicou, o voo SP636 da SATA, que devia ter ligado a Terceira ao Faial nesta segunda-feira, “foi cancelado” devido à ausência de bombeiros, ao passo que o voo SP442, também da companhia aérea açoriana, que faria a ligação entre São Miguel e a Horta, acabou por ser desviado para o Pico, pelas mesmas razões.



“É inadmissível que, até à presente data, a ANA e a Associação de Bombeiros Voluntários do Faial não tenham conseguido resolver uma questão que afeta diretamente a mobilidade, a economia e a confiança dos passageiros”, alertou Dejalme Vargas, que exige “medidas eficazes” que evitem que esta situação se volte a repetir.



Em janeiro deste ano, foi divulgado um alegado entendimento entre a ANA/VINCI, que gere o Aeroporto da Horta, e a Associação de Bombeiros Voluntários Faialenses, com vista a assegurar os serviços de socorro e emergência naquele aeroporto, mas a falta de operacionais estará a dificultar a concretização desse acordo.



“Mais uma vez, o Faial é diretamente prejudicado, projetando para o exterior uma imagem inaceitável e digna de terceiro mundo”, aponta o Grupo Aeroporto da Horta, recordando que, nos últimos meses, a categoria de proteção daquela infraestrutura aeroportuária já vinha sofrendo “alterações inexplicáveis”, chegando a oscilar entre a categoria 6 e a categoria 5, no mesmo dia.



A agência Lusa já tentou obter uma justificação para estes cancelamentos e divergências de voo com destino à Horta, junto da Associação de Bombeiros Voluntários Faialenses e da SATA, sem sucesso até ao momento.

