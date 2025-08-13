Açoriano Oriental
    • Fall River acolhe segunda parte do I Fórum Global do Espírito Santo

    A cidade de Fall River, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América (EUA), vai receber, nos dias 25 e 26 de agosto, a segunda parte do I Fórum Global do Espírito Santo, foi hoje divulgado.

    Hoje, 16:44
    Fall River acolhe segunda parte do I Fórum Global do Espírito Santo

    Autor: Lusa

    A iniciativa, promovida pela Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades dos Açores, através da Direção Regional das Comunidades, começou em julho, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, por ocasião das Grandes Festas do Divino Espírito Santo.

    As sessões do fórum “pretendem reforçar e valorizar as dimensões religiosa, cultural, social e económica, reconhecendo e enaltecendo as diferenças e as semelhanças das múltiplas manifestações transatlânticas daquela que é considerada a marca identitária comum a todos os açorianos”, segundo uma nota do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM).


