Equipa internacional vence Alcides Cup

Na edição deste ano, que decorreu nos dias 13 e 14 agosto no Campo de Golfe da Batalha, André Medeiros foi o capitão da equipa açoriana, enquanto Pia Wikstrom capitaneou a equipa internacional.



O torneio começou com um empate a 3 na manhã de sábado, na qual o jogo foi disputado na modalidade better ball. Sendo que na tarde desse dia, após o jogo na modalidade foursomes, a equipa açoriana estava à frente por 4-2.



No domingo foram jogados os 12 match individuais, tendo no final o resto do mundo conseguido mais vitórias do que os açorianos, recebendo o troféu desta competição.