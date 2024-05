Eco Festival Azores Burning Summer regressa à praia dos Moinhos

Música, cinema, ecodesign, veículos elétricos, debates, land art e ações comunitárias são os ingredientes que destacam o Eco Festival Azores Burning Summer, um evento de acesso equilibrado que valoriza a qualidade da experiência por parte do público e a sua relação com a natureza envolvente, revela a organização do fesitval.



Nesta edição a programação está dividida em quatro momentos distintos.



O primeiro momento é marcado pelo VIVE - PROGRAMA COMUNITÁRIO DE SAÚDE, que decorre nos dias 29 de Junho e 6 de Julho na freguesia da Maia. O VIVE pretende melhorar os níveis de literacia em saúde e promover hábitos de vida saudáveis junto da comunidade local. Este projeto coordenado por Sara Ponte e desenvolvido em parceria com a Junta de Freguesia, Casa do Povo, Santa Casa e Paróquia da Maia, tem como principal alvo a população residente entre as freguesias do Porto Formoso e os Fenais da Ajuda no concelho da Ribeira Grande. As atividades são de acesso gratuito e abertas a todos os interessados.



De 12 a 15 de Agosto decorre o segundo momento da programação do Festival com o objectivo de abrir portas à reflexão. Trata-se do CINEMA NA PRAIA, que este ano conta com a exibição de quatro filmes (1 por noite), de temáticas sociais e ambientais. As exibições terão lugar a partir das 21:30, na esplanada do Moinho Terrace Café, na praia dos Moinhos.



Nos dias 30 e 31 de Agosto decorre o momento musical do Festival na praia e parque dos Moinhos.



A programação MOINHOS REVIVAL regressa à praia dos Moinhos para juntar músicos locais com músicos visitantes e resgatar o espírito de uma época onde a liberdade, a amizade e o culto pela boa música viveram lado a lado naquele areal. No palco NOS AÇORES teremos as atuações dos Djs Narco Paulo e FLiP e duas jam sessions organizadas pelos músicos Jaime Goth e Ricardo Reis. Na última madrugada do festival o público é convidado a descer até à praia para presenciar a instalação de fogo BURNING LOVE e contemplar o nascer do sol.



No parque dos Moinhos atuam as principais atrações do cartaz. No intervalo entre os concertos no Palco Principal, o público dirige-se para a tenda montada no cimo do relvado para assistir aos DJ sets no Palco Tropical. As condições criadas permitem que, em caso de mau tempo, os espetáculos possam decorrer e o público permaneça na festa com maior conforto.



A primeira noite é especialmente dedicada a Cabo Verde, tendo como principal atração a artista Mayra Andrade acompanhada por Djodje Almeida na guitarra acústica, e que se estreia nos Açores com o projeto “reEncanto”. Na mesma noite irão atuar os artistas Princezito e Ferro Gaita, que prometem complementar o espectro das sonoridades de Cabo Verde. No palco tropical teremos os DJ Sets de Novo Major, Adrian Sherwood acompanhado pelo MC Ghetto Priest, Milhafre e a terminar Mesquita & Laura





Para a segunda noite foram convidados alguns dos artistas mais marcantes das edições passadas: Moullinex Live regressa ao “Burning” com um concerto especialmente preparado para celebrar a 10ª edição do Festival, teremos ainda as atuações de Da Chick e Xinobi Live. No palco Tropical teremos os DJ Sets de Isilda Sanches, Herberto Quaresma, Pedro Tenreiro e a noite musical irá encerrar com a dupla Moullinex & Xinobi num back-to-back que promete muita animação.



Para além do programa musical, o recinto principal do Azores Burning Summer apresenta ainda duas iniciativas com o objetivo de despertar a consciência ecológica coletiva: o ECO MARKET, feira dedicada ao ecodesign e produtos naturais e a EXPO VEÍCULOS ELÉTRICOS onde são apresentados diversos modelos de veículos eléctricos e híbridos.



Em 2024 a organização do festival irá manter o mesmo modelo de acessibilidades das edições anteriores, com a disponibilização de dois parques de estacionamento e serviço de shuttle gratuito para assegurar a ligação à praia e ao parque dos Moinhos nos dias 30 e 31 de Agosto.



O quarto e último momento da programação do festival será especialmente dedicado às crianças. Numa colaboração com o Instituto Okeanos e o Observatório do Mar dos Açores, o Eco Festival Azores Burning Summer, através do programa comunitário HABITAT, irá desenvolver atividades educativas sobre o Mar dos Açores em todas as Instituições da Rede de ATLs da Ribeira Grande entre 2 e 4 de Setembro de 2024. O programa comunitário HABITAT é de acesso gratuito e prevê abranger cerca de 300 crianças e jovens.