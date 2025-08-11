Açoriano Oriental
    • Entrada “a todo gás” do Famalicão condena estreia do Santa Clara

    O Santa Clara perdeu, ontem à tarde, por 3-0, ante o Famalicão, na estreia na prova. No final do jogo, Vasco Matos reconheceu “vitória justíssima” do adversário e instou a boa resposta da equipa já no próximo jogo.

    11 de Aug de 2025, 17:43
    Entrada “a todo gás” do Famalicão condena estreia do Santa Clara

    Autor: João Pedro Ferreira/ Arthur Melo

    O Santa Clara estreou-se, ontem à tarde, na I Liga com uma derrota, por 3-0, ante o Famalicão.

    Em tarde soalheira, a partida começou com os “famalicenses”  a imprimirem uma dinâmica ofensiva interessante, privilegiando combinações  e a mobilizarem muitos jogadores para o último terço, algo que a formação açoriana teve dificuldade em anular.

    Como resultado, o conjunto orientado por Hugo Oliveira conseguiu adiantar-se no marcador aos 5’, após excelente iniciativa individual de Rodrigo Pinheiro.

    Com o decorrer do jogo, os “encarnados” de Ponta Delgada procuraram assentar o seu futebol, porém revelavam dificuldades, fruto da pressão exercida pelo adversário.

    Dominante na partida, seria o Famalicão a ampliar a vantagem através de Gustavo Sá, ao minuto 19, e a pautar confortavelmente o  ritmo do jogo.

    De resto, até ao fim dos primeiros 45’, os “famalicenses” ainda dispuseram de ocasiões para fazer o 3-0.

    Com o reatar da partida, e já depois das correções promovidas por Vasco Matos, a equipa reequilibrou-se a meio-campo e, num espaço de poucos minutos, conseguiu lançar algumas transições, inconsequentes.

    Contudo, seria o Famalicão  a fazer o terceiro golo, e a “arrumar” com o jogo, aos 53’, por Gil Dias.

    Por outro lado, o  Santa Clara procurava, a espaços, acercar-se do último terço, recorrendo a lançamentos em profundidade,  sobretudo a solicitar as investidas de Paulo Victor pelo lado esquerdo. No entanto, tal não se traduziu em oportunidades flagrantes, e o resultado manteve-se.

    Finda a partida, Vasco Matos sublinhou a necessidade de a equipa se recompor rapidamente para corresponder no próximo jogo.

    Recorde-se que os açorianos jogam já na próxima quinta-feira, dia 14, frente ao Larne, para a segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.

