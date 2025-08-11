Entrada “a todo gás” do Famalicão condena estreia do Santa Clara

O Santa Clara estreou-se, ontem à tarde, na I Liga com uma derrota, por 3-0, ante o Famalicão.

Em tarde soalheira, a partida começou com os “famalicenses” a imprimirem uma dinâmica ofensiva interessante, privilegiando combinações e a mobilizarem muitos jogadores para o último terço, algo que a formação açoriana teve dificuldade em anular.

Como resultado, o conjunto orientado por Hugo Oliveira conseguiu adiantar-se no marcador aos 5’, após excelente iniciativa individual de Rodrigo Pinheiro.

Com o decorrer do jogo, os “encarnados” de Ponta Delgada procuraram assentar o seu futebol, porém revelavam dificuldades, fruto da pressão exercida pelo adversário.

Dominante na partida, seria o Famalicão a ampliar a vantagem através de Gustavo Sá, ao minuto 19, e a pautar confortavelmente o ritmo do jogo.

De resto, até ao fim dos primeiros 45’, os “famalicenses” ainda dispuseram de ocasiões para fazer o 3-0.

Com o reatar da partida, e já depois das correções promovidas por Vasco Matos, a equipa reequilibrou-se a meio-campo e, num espaço de poucos minutos, conseguiu lançar algumas transições, inconsequentes.

Contudo, seria o Famalicão a fazer o terceiro golo, e a “arrumar” com o jogo, aos 53’, por Gil Dias.

Por outro lado, o Santa Clara procurava, a espaços, acercar-se do último terço, recorrendo a lançamentos em profundidade, sobretudo a solicitar as investidas de Paulo Victor pelo lado esquerdo. No entanto, tal não se traduziu em oportunidades flagrantes, e o resultado manteve-se.

Finda a partida, Vasco Matos sublinhou a necessidade de a equipa se recompor rapidamente para corresponder no próximo jogo.

Recorde-se que os açorianos jogam já na próxima quinta-feira, dia 14, frente ao Larne, para a segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.

